Kuru Gıda Yardımı Başladı! Cumhurbaşkanı Duyurdu! İhtiyaç Sahipleri Aralık Ayında Alabilecek

Kuru Gıda Yardımı: Kış aylarının gelmesiyle durumu olmayan gelir seviyesi düşük bazı vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeye başladı. Bu sebep için devletimiz yardım paketleri sunuyor. Bu 3 tip yardım paketinden her birinden birini bu ihtiyaç sahiplerine gönderimi olmaktadır. 81 il de de bu gıda ihtiyaç paketleri dağıtımı devam ediyor.

Kuru Gıda Yardımından Kimler Faydalanabilir?

Vakıflar genel müdürlüğünce yapılan bu yardımlardan yararlanmak isteyen muhtaç aileler için bazı şartlar sağlanması gerekmektedir bu şartlar,

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Bölge müdürlüklerine şahsen veya posta yolu üzerinden başvurmaları lazımdır. 18 ve 65 yaş arası yurtiçi kuru gıda yardımına başvuranlardan ekstra bir evrak daha istenmektedir. İş görebilir durumda olan bu kişiler için Türkiye İş Kurumu iş başvuru kaydı talep ediliyor. Bölge müdürlüğünce başvuru sahiplerinin araştırılıp onaylanan şahıslar kuru gıda hizmetinden yararlanabilirler. Kuru Gıda yardımı kısıtlı sayıda başvuru kabulü olduğundan her başvurana anında çıkmayabiliyor.

Kuru Gıda Yardımı Nasıl Iptal Olur?

Kuru gıda yardımı alan vatandaşların;

Vefat etmesi sebebiyle,

Durumunun düzelmesi sebebiyle,

Bakım verecek birinin ona bakım vermesiyle

Haber verilmeksizin 3 ay verilen kuru gıda yardımını alınmadığı takdirde kuru gıda yardımı hizmetine son verilir.

Yurtiçi kuru gıda yardımından en fazla 5 yıl süreyle yararlanma süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda yeniden ihtiyaç duyuluyorsa gerekilen şartları gerçekleştirip başvuruda bulunup tekrardan kuru gıda ihtiyaç talebinde bulunabilirler.

Kuru Gıda Yardım Paketleri

3 tane kuru gıda yardım paketi bulunmaktadır. Bunlar;