Kızılcık Şerbeti Dizisi Henüz Başlamadı ama Tanıtımları Çok Konuşuldu

Yeni dizi projesi olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi Show TV ekranlarında yayınlanmak için hazırlıklarını sürdürüyor ve merak içerisinde bekleniyor. Uzun bir süredir izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarına sürdüren Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu kadrosunun sete çıkması ve dizi çekimlerinin başlaması ile beraber dizinin afişi de paylaşıldı ve paylaşılan bu afiş sonrasında diziye olan merak artış gösterdi. Afiş ile birlikte projenin tanıtımının da yayınlanması ile beraber projeye karşı ilgi arttı ve dizinin ilk bölümü merak konusu oldu.

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu ise özellikle Emanet isimli günlük proje ile yabancı ve yerli olmak üzere büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş ve çok sevilmişti. Sosyal medyada diğer oyuncuların önüne geçen ve dikkatleri üzerine toplayan Sıla Türkoğlu hayranlarından gün içerisinde çok sayıda mesaj alıyor. Sıla Türkoğlu'na gelen mesajlar arasında oyuncunun İspanyolca konuşan hayranlarının da yoğunlukta olduğu görüldü ve ünlü oyuncunun ünlünün yurt dışına yayılması da dikkat çeken bir durum oldu. Türkiye'deki Sıla Türkoğlu hayranlarının yanı sıra ünlü oyuncunun Latin ülkelerinde de çok sayıda seveni bulunuyor.

Dizi yayın hayatına henüz başlamadı fakat sosyal medyada proje hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı ve dizinin yayın hayatına başlayacağı gün ve projenin konusu merak edildi. Gold Film imzalı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Yönetmenliği Ketche tarafından üstlenilen dizinin senaryosu ise Melis Civelek tarafından kaleme alındı ve projeye ait olan ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlanarak seyirci grubu ile buluştu. Tanıtım ile beraber dizi hakkında sosyal medyada adeta bir fırtına koptu ve diziyi heyecan içerisinde bekleyen bir grup izleyici olduğu ortaya çıktı. Sıla Türkoğlu'nun ekranlara dönüşünü merak içerisinde bekleyen izleyici grubu Kızılcık Şerbeti isimli projeye karşı yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.

Projede ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Doğa isimli karaktere hayat verecek ve Doğukan Güngör isimli diğer oyuncu da Fatih isimli karakteri canlandıracak. Doğa ile Fatih farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocukları olarak yıldırım nikahı ile dünya evine girecek ve bu olay sonrasında çarpıcı durumlar dizide ele alınacak. 10 Ekim akşamında projenin yayınlanan tanıtımı seyirci grubunun ilgisiyle karşılaştığı ve proje izlenme oranları ile adeta rekor kırdı.

Tanıtım videosunu yayınlanması ardından sosyal medyada Kızılcık Şerbeti ile ilgili çok sayıda paylaşım gerçekleşti ve dizi ile ilgili çarpıcı bir etkileşim meydana geldi. Özellikle ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yabancı ve yerli hayranları projeye karşı mesaj yağdırmaya başladı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.