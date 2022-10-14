Yalı Çapkını Dizisi Tekrarları ile Rakiplerinin Önüne Geçti

Star TV ekranlarında yayın hayatına bir süre önce başlayan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi başrol oyuncularının ekran oyunları ile dikkat çekmişti. Proje Cuma akşamlarında yayınlanmaya başlamış ve kısa bir süre içerisinde en sevilen diziler arasında yer almıştı. 4. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan dizi projesi 1. bölümünde bazı eleştiriler alsa da bu durumu 2. bölümde düzeltti. Birinci bölüm sonunda hayal kırıklığına uğratan ve beklenilenin altında reyting oranlarına ulaşan yanlış hakkını istemi televizyon dizisi projesi kanalın uygulamış olduğu strateji ile bu durumu düzeltmeyi başardı. Tekrarları sık bir şekilde yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Star TV'nin stratejisi ile seyirci kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı ve proje 2. bölümü ile reyting oranlarında bir patlamaya imza attı.

Başrollerinde Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi üç başarılı oyuncunun yer aldığı Yalı Çapkını isimli yeni dizi projesi büyük başarılara imza atarak yayın hayatına devam ediyor. Bu hafta 4. bölümü ile ekranları gelerek seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını yapan Yalı Çapkını isimi televizyon dizisi projesi Cuma akşamlarının adeta bir fenomeni oldu. Bunun yanı sıra Star TV dizinin yayınlanan tekrar bölümlerini izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor ve bu şekilde izleyici kayıplarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Kanal yeni seyirci grubu kazanma stratejisine de devam ediyor ve bu yönde büyük başarılara imza atıyor.

Kanalın uygulamış olduğu bu strateji sonucunda bu durumun etkili olduğu gözler önüne serildi ve sosyal medyada da dizi hakkında çok sayıda paylaşım ve yorum yapıldı. Diziye karşı olan farkındalığın arttığı net bir şekilde görülürken projenin tekrar bölümünün de 11 Ekim Salı akşamında seyirci karşısına çıkması projeye karşı olan etkinin artmasını sağladı. Yalı Çapkını dizisi güçlü bir proje olarak yayın hayatına devam ediyor ve rakiplerini ezip geçme konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Baba isimli proje salı akşamlarının en çok konuşulan projesi olarak diğer rakiplerinin önüne geçiyor ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olarak yoluna devam ediyordu. Diğer taraftan bu defa Baba dizisi Yalı Çapkını’nın gölgesinde kalmış bir şekilde yeni bölümlerini izleyiciler karşısına çıkarıyor. Baba dizisinin elde edilen son bilgilere göre 7200 ileti aldığı görülürken bu oran Yalı Çapkını dizisinde ise 15.400 olarak açıklandı.

Sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya başlanan Yalı Çapkını dizisi izleyici kitlesini her geçen hafta daha da arttırarak yayın hayatına devam ediyor. Bunun yanı sıra Oktay Kaynarca'nın dizi projesi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ilk 5 diziler tablosunda son sırada yer alarak hayal kırıklığına uğrattı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yaşadığı düşüş merak konusu olurken projenin ilerleyen haftalarda bu durumu düzeltip düzeltemeyeceği de merak ediliyor.