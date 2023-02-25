Camdaki Kız Dizisine Veda Zamanı Geldi!

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde büyük kırılmalar yaşanıyor ve sonraki haftalarda neler olacağı merak konusu oluyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi olan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarının çok sevilen bir projesi. Son aylarda söz konusu dizi projesinde büyük kırılmalar meydana gelmişti. Üst üste yaşanan ayrılıklar ile dizi sarsılmış ve Feride ile Canan karakterleri diziye veda etmişti. Dizide meydana gelen çatışma ortamı da bu iki karakter üzerinden işlendi ve olaylar çok farklı bir noktaya sürüklendi.

Burcu Biricik tarafından oldukça başarılı bir şekilde hayat verilen Nalan karakterinin hayatı ile ilgili daha net kararlar aldığı ve artık kendi hayatı üzerinde durduğu bir dönemin başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Nalan artık hayatın kendisine getirdiklerini kabullenerek yoluna devam edecek ve güçlü bir kadın görüntüsü çizecek. Eşi Sedat ile artık boşanmak durumunda olduklarını anlayacak olan çift dizinin yeni bölümünde merak konusu oldu.

Dizi projesinin 68. yeni bölümü 2 Mart Perşembe akşamında ekrana gelecek ve büyük kırılmalar yaşanacak. Dizide artık kavga eden bir Nalan performans sergilemeyecek ve farklı bir karakter ekranlarda yayınlanacak. Daha olgun görünen ve hayatın gerçeklerini kabullenen Nalan karakteri izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Sedat'tan derhal boşanmak istediğini belirtecek olan Burcu Biricik, bunun başından beri çok yanlış bir evlilik olduğunu söyleyecek. Herkesin de bunun farkında olduğunu ifade edecek olan Nalan karakteri bu sözleri ağzından çıkaracak. Yaşanan bu gelişmeler ardından Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde senaryo çok farklı bir noktaya gidecek.

Yeni bir sürece başlayacak olan dizi projesinde dizi içindeki bazı karakterler daha önemli bir hale gelecek ve bazıları da artık önemsizleşmeye başlayacak. Dizi sezon sonuna doğru ilerlerken görünen o ki Nalan karakterinin hayatında büyük değişmeler yaşanacak. Sonraki haftalarda da yepyeni hikayeler dizinin beraberinde gelecek ve projede farklı bir yol izlenecek.

Toplamda 3 sezondur Kanal D ekranlarında çok etkili bir şekilde yayın hayatına devam eden Camdaki Kız isimli başarılı dizi projesi her yeni haftada çok iyi reyting oranları elde ederek yayın hayatını sürdürüyor. Seyirci grubunun diziden nasıl etkileneceğini söylemek ise henüz mümkün değil ve izleyici kitlesi yeni gelişmeleri çok merak ediyor. Dizide dengeler yerinden sarsılacak ve büyük bir değişim başlayacak.

Son bölümü olan 67. bölümü ile 2 Şubat Perşembe akşamında ekranlarda yer alan Camdaki Kız dizisi daha sonra bir süreliğine yayın hayatına ara vermişti. Yapım Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve üst üste yaşanan depremler sonrasında yayın arası vermiş ve dizinin hangi tarihte yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Dün yani 23 Şubat 2023 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Camdaki Kız dizisinin daha sonra ekranlarda yer almaması ise seyirci grubunu üzen bir gelişme haline gelmişti. Deprem sonrasında söz konusu dizi projesinin yeni bölümünün 2 Mart Perşembe akşamında yayınlanacağı düşünülüyor.