Ateş Kuşları Gülayşe Babasının Nizam Olduğunu Ne Zaman Öğrenecek?

Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya ve her yeni haftada yeni bölümünü ekranlara taşımaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölüm itibarıyla tüm ilgileri üzerinde toplayan dizi özellikle onuncu bölümü ile adından söz ettirdi. Dizinin bölüm finalinde Gülayşe'nin Nizam’ı televizyonda görmesi çok konuşulan bir konu oldu. Sosyal medyada da Ateş Kuşları etiketi yapılarak dizinin özellikle final sahnesi çok konuşuldu ve gelecek hafta projenin nasıl başlayacağı araştırıldı. Yapım 10. bölümü ile tüm kişiler kategorisinde ortalamanın üzerinde reyting oranları aldı ve bu durum dizinin geleceği için güzel bir gelişme haline geldi. Ateş Kuşları AB ve ABC1 gruplarında ise ortalama altında oranlar elde ederken tüm kişiler kategorisinde yaşanan başarı bu durumun üstünü kapattı.

Çatal karakteri Vefa’nın cesedinin Zümrüt’ün benzinliğinin arkasından çıktığını ve Zümrüt’ün Barbaros’u yakalamaktan dolayı gözaltında olduğunu öğrenmesi ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Barbaros’a Vefa’nın cinayetini Zümrüt’e yıktığını açıklayan Çatal dizide çok konuşuldu. Diğer taraftan Çatal’a Gülayşe'nin kendisine satıldığı söylenildi ve Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da cevap alamaması gündem oldu.

Gülayşe çevresinde yaşanan tüm olaylardan habersiz bir şekilde Barbaros ile beraber kimsesiz çocuklara yardım ederek onlarla birlikte iftar yapmanın hayalini kurdu ve güzel şeyler yaşamayı düşündü. O sırada Gülayşe çocuklar ve Barbaros ile beraber yemek yerken izledikleri televizyonda gördükleriyle şoka uğradı. Nizam Eyüpoğlu karakterinin 23 sene önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatması Ateş Kuşları dizisinde çok konuşulan bir sahne haline geldi.

Program sunucusu Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını 23 sene önce çekilen o an ekranlara yansıttı ve Nizam da gözyaşları içerisinde tek duasının kızını bulmak olduğunu söyledi. Gülayşe o anları televizyondan izledi ve babasının Nizam olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu oldu.