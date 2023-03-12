Geely Emgrand 7, Vision S1, Coolraye ve Atlas modelleri yok satıyor! 250.000 tl altındaki en iyi 5 otomobil!

250.000 TL altındaki en iyi 5 otomobil! Geely Emgrand 7, Vision S1, Coolraye ve Atlas modelleri yok satıyor! Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Geely aynı zamanda dünya çapında popüler bir markadır. Markanın Türkiye pazarında satılan modelleri, uygun fiyatları, iyi bir performans ve iyi bir tasarım sunması nedeniyle tercih edilir. Eğer Geely otomobil almak istiyorsanız yazımızı inceleyin.

Geely Emgrand 7

Emgrand 7, Geely'nin en popüler modellerinden biridir ve uygun fiyatı, iyi performansı ve rahat iç mekanı nedeniyle tercih edilir. Araba, 1.5 litrelik bir benzinli motor ile donatılmıştır ve ortalama 7.5 litre/100 km yakıt tüketimi sunar.

Geely Emgrand X7 Sport

X7 Sport, Geely'nin en sportif modellerinden biridir ve iyi bir performans sunar. Araba, 1.8 litrelik bir benzinli motor ile donatılmıştır ve ortalama 7.5 litre/100 km yakıt tüketimi sunar. X7 Sport, ayrıca iyi bir tasarıma sahiptir ve iç mekanı da rahattır. Bu model Geely markalı 250.000 tl altındaki en iyi 5 otomobil İçerisindedir.

Geely Vision S1

Vision S1, Geely'nin en kompakt modellerinden biridir ve uygun fiyatı, iyi performansı ve pratik tasarımı nedeniyle tercih edilir. Araba, 1.0 litrelik bir benzinli motor ile donatılmıştır ve ortalama 5.5 litre/100 km yakıt tüketimi sunar.

Geely Coolray

Coolray, Geely'nin en yenilikçi modellerinden biridir ve iyi bir tasarıma, performansa ve teknolojik özelliklere sahiptir. Araba, 1.5 litrelik bir benzinli motor ile donatılmıştır ve ortalama 7.5 litre/100 km yakıt tüketimi sunar. Coolray, ayrıca güvenli sürüş için gerekli olan tüm sürüş destek sistemlerine de sahiptir.

Geely Atlas

Bu SUV modeli, güçlü bir motor, konforlu bir iç mekan ve pratik bir kullanım sunar. Aynı zamanda, geniş bir yükleme alanı ve bol miktarda bagaj alanı sunar. Bu model en ucuz Geely otomobiller içerisindedir

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