Kızılcık Şerbeti 28 Ekim Tarihinde Başlıyor

Yeni dizi projesi olan Kızılcık Şerbeti 28 Ekim cuma akşamına Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Televizyon izleyicileri ile ilk bölümü sayesinde buluşacak olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi henüz yayın hayatına başlamadan büyük tartışmalar ile gündemde yer almıştı. Muhafazakar bir aileye gelin giden ve seküler bir ailede yetişen genç kadının hayatı Kızılcık Şerbeti isimli dizide konu edilecek. Dizi projesinde iki farklı kültürdeki ailenin yaşadıkları anlatılacak ve iki ailenin birbirlerine uyum sağlama süreci ve ortak yerlere sahip olduklarını anlama durumu gündeme gelecek.

Barış Kılıç ile Evrim Alasya ikilisi yeni projenin en çok dikkat çeken isimleri arasında gösterildi. Kıvılcım ile Ömer karakterleri partner olarak yeni dizi projesinde performans sergileyecek. Seyirci grubunu çok etkileyeceği tahmin edilen dizi çifti merak içerisinde bekleniyor. Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu ikilisi sosyal medyada son yıllarda büyük popülerlik elde etmişti. Hikayenin merkezinde Fatih ile Doğa karakterleri yer alıyor ve iki gencin aşkı anlatılıyor. İki gencin birbirini sevmesi durumunun birbirinden çok farklı olan iki aileyi nasıl derinden etkilediği ekranlarda yer alacak.

Sete çıkan oyuncu kadrosunun iyi bir uyum yakalaması Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı olabilmesi için en önemli şartların başında geliyor. Bu durum dizinin başarı elde etmesi için olmazsa olmaz olarak görülüyor. Dizi setinden paylaşılan görüntüler ise oyuncu kadrosunun kısa süre içerisinde birbiriyle kaynaştığına işaret etti.

Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen ve Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli isimlerin de kadroda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi dizinin ilk fragmanını yayınlanması ardından sosyal medyada büyük bir tartışma alevlenmişti. Projenin senaryosunda muhafazakar ve seküler ailelerin çatışmasının yaşanacağı tahmin ediyordu. Fakat yapımcı Faruk Turgut ise yapmış olduğu açıklamalar sonucunda dizi ile ilgili bu ön yargıları kırmayı başardı. Kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacak olan Kızılcık Şerbeti dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Dizinin senaryosunun toplumsal anlamda olumsuz bir etki yaratmayacağını açıklayan Faruk Turgut aksine toplumsal kutuplaşmayı engelleyeceklerini ifade etti. Sosyal medyada yeni dizi projesi hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Turgut dikkatleri üzerine çekti. Dizide seküler ve laik bir kadının muhafazakar bir aile ile evlenmesi sonucunda çocukları üzerinden karşısında bulunan insanları anlayacağının, ön yargılarından arınacağının ve empati kuracağının anlatılacağı açıklandı. Sizler için haberimizin devamında yapımcı Faruk Turgut'un dizi hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve Kızılcık Şerbeti ile ilgili detaylı bilgileri paylaştık.

Dizide temel olarak hayat tarzından hoşlanmadığı bir aileye kızlarının gelin olarak gitmesi sonucunda kız tarafının yaşadıkları konu edilecek. Toplumun diziyi izlemesi sonucunda empati kurmasını sağlayacak olan Kızılcık Şerbeti dizisi toplumda farklı bir bakış açısı yaratmayı amaçlıyor. Evlenme kararı alan çiftin ailesinin toplumun şu an içinde bulunduğu durumlardan etkilenerek kurguladıklarını belirten Faruk Turgut temelde yapmak istedikleri şeyin bir aşk hikayesi olduğunu söyledi