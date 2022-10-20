21 Ekim 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 21 Ekim 2022 tarihinde iş hayatları ile ilgili istedikleri şansı elde edeceklerdir. Burç sahipleri pek çok fırsatı bir arada yakalayabilir ve güvenlikleri kişiler ile birlikte olma ihtiyacı hissedebilir. Bunun yanı sıra koç burçları çevre faktörler sayesinde de güçlenecektir.

Boğa burcu 21 Ekim 2022 tarihinde sevdikleri kişilerin düşüncelerinin kendileri için çok önemli olduğunu hissedebilir ve daha bağımsız olmaya çalışabilir. Gün içerisinde liderlik özelliklerini ve girişimli yönlerini özgür bir şekilde kullanmak isteyecek olan boğa burçları yakın çevrelerinin olumlu yönlerini kendilerini ifade ederken kullanacaktır.

Ikizler burcu 21 Ekim 2022 tarihinde çevrelerinde bulunan ve akıllı olan kişilerden faydalanabilir ve onlar ile vakit geçirebilir. Yakın arkadaşlarının yaklaşımları karşılığında burç sahipleri de gerekli olan karşılığı verecektir. Hedefleri ve hayalleri arasında belli bir kalite ile göze çarpan ikizler hareketli bir gün geçirecektir.

Yengeç burcu 21 Ekim 2022 tarihinde duygusal hayatlarının ve hassasiyetlerinin çok yüksek olduğunu hissedebilir. Kırılganlıkları ve alınganlıkları doruk yapabilecek olan burç sahipleri yaşadıkları bir aşk varsa bazı zorluklar ile mücadele etme durumunda kalabilir. Kibirli davranışlar sergilemeleri de mümkün olan Yengeç burçları yeni günde tepki toplayacaktır.

Aslan burcu 21 Ekim 2022 tarihinde enerjilerini kendileri için kullanacak ve onlara yardım edecek arkadaşlara sahip olacaktır. Doğal cazibelerini girdikleri topluluklarda kullanacak olan Aslan burçları isteklerini hızlı bir şekilde hayata geçirecektir. Çevrelerinde bulunan yerleşik alışkanlıklara uyum göstermeleri mümkün olan aslanlar dikkatleri üzerine çekecektir.

Başak burcu 21 Ekim 2022 tarihinde henüz hayata geçirmedikleri projenin altyapısı ile ilgili çalışmalar yapacaktır. Arkadaşları ile bir arada olacak olan burç sahipleri onlardan olumlu anlamda destek alabilir.

Terazi burcu 21 Ekim 2022 tarihinde farklı bir mesleğe geçme ve işlerinde yükselme gibi konular ile İlgilenebilir.

Akrep burcu 21 Ekim 2022 tarihinde yanlış anlaşılma korkusu yaşayabilir ve enerjilerini kullanma ile ilgili bazı kısıtlamalar hissedebilir.

Yay burcu 21 Ekim 2022 tarihinde duygusal hayatı ve aşka her zaman çok önem veren biri olarak yoğun duygular yaşayacaktır. Katılacakları toplantılarda pek çok kişinin dikkatini çekecek olan burç sahipleri konuşmaları ile ilgi uyandırabilir.

Oğlak burcu 21 Ekim 2022 tarihinde özgürlüklerini yeterince kullanamadıklarını hissedebilir. Bu durumun sebebi ise gün içerisinde Ay’ın bulunduğu konum olacaktır. Gün içerisinde aşk ilişkileri ile ilgili gündemde olduklarını hissedecek olan burç sahipleri kimsenin yeni günde kendilerine karışmasına izin vermeyecektir.

Kova burcu 21 Ekim 2022 tarihinde mesleki anlamda iyi ve verimli bir gün geçirecektir.

Balık burcu 21 Ekim 2022 tarihinde duygusal takıntıları ile isimlerinden söz ettirebilir fakat bu takıntılara yön vermeleri halinde zor bir gün geçirebilir. Çevrelerine önem vermeleri tavsiye edilen balık burcu yeni günde iletişim konusu ile ilgili gerekli olan her türlü donanıma sahiptir.