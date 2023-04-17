Kıvırcık Şerbeti Ceza Aldı, Yalı Çapkını Öne Çıktı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinin 23. bölümünü yayınlanması sonrasında diziye bir ceza vermişti. Yayın durdurma cezası sonrasında magazin dünyasında tartışmalar alevlenmiş ve konu uzun süre boyunca gündemde yer almıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu daha önce almış olduğu karar üzerine Kızılcık Şerbeti dizisine 5 bölüm yayın durdurma cezası verdi ve bu şekilde Cuma akşamlarının dengesi de değişti.

Kızılcık Şerbeti dizisi hayranları 14 Nisan akşamında projenin yeni bölümünü bekledi fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kanala gönderilen belgesel ekranlarda yer aldı. Set ekibi, oyuncular ve sektör ise alınan bu karara tepkiyi göstermeyi ihmal etmedi. Bu yasak durumu sosyal medyada da gündem oldu fakat sonuç ise değişikliğe uğramadı. Reyting yarışında Cuma akşamlarında son 4 haftadır ABC1 ve AB gruplarında çift haneli sonuçlar elde eden ve bilinçli koltuğunu rakibi olan Yalı Çapkını dizisinden alan Kızılcık Şerbeti zorlu bir sürece giriş yaptı.

Mahkemeden farklı bir karar çıkmaması durumunda Kızılcık Şerbeti dizisi 4 hafta daha ekranlarda yer alamayacak. Bu durum en çok Yalı Çapkını dizisinin işine yaradı ve dizi rakibinin önüne geçti. Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi isimler rakip dizi Kızılcık Şerbeti’ne destek mesajlarını açıklayarak centilmenlik yapsalar da bu durum Yalı Çapkını dizisinin faydasına oldu.

14 Nisan akşamında Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm yayınlanmadı ve Yalı Çapkını tüm izleyici gruplarında çift haneli oranlar elde etti. Önceki haftalarda Yalı Çapkın dizisi abc1 ve AB gruplarında çift haneli oranlara ulaşmakta zorluk yaşıyordu. Hatta proje tüm kişiler kategorisinde bile sınıra kadar gerilemişti. Fakat yasak kararının uygulanması ile birlikte Yalı Çapkını 28. bölümü ile eski başarısına tekrardan kavuştu.