Gecenin Ucunda Final Yapacaktı Ama Önemli Bir Gelişme Var

Star TV ekranlarında yeni bölümü ile 18 Nisan salı akşamında ekranlara gelecek olan Gecenin Ucunda isimli dizi final yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin 26. bölümü ile final yapması bekleniyor ve dizinin 25. yeni bölümünü 18 Nisan salı akşamında ekranlarda yayınlayacağı biliniyor. 25 Nisan akşamında ise dizinin 26. ve son bölümü izleyip karşısına çıkacak. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ikilisinin başrolde yer aldığı dizide dikkat çekici gelişmeler meydana gelecek. Ünlü yazar Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinde Macide kendisini bulmak için bir yola çıkacak. Fakat çıkmış olduğu bu yolda ilk olarak aşkla ısınacak ve daha önce tanık olmadığı bir dünyanın içine girecek.

18 Nisan salı akşamında yayınlanacak olan yeni bölümde Cihangir karakterinden Macide'ye yardım eli uzatılacak olan proje salı akşamında televizyon ekranlarına damga vuracak. Kazım'dan kaçıp kurtulmak varken Nermin'e verdiği sözü tutmayı tercih edecek olan Macide karakteri yeni doğmuş bir bebeğin annesinden ayrı kalmasına razı olmayacak. Bu şekilde kendini feda ederek Taner'i annesine kavuşturacak olan Macide bir esir hayatı yaşayacak. Diğer taraftan Nejat, Sara ve Şermin de Macide karakterini bu esaretten kurtarmak için neler yapabileceklerini düşünmeye başlayacak. Bu sırada Cihangir'den hiç beklemedikleri bir anda yardım eli uzatılacak ve işler tersine dönecek. Bu şekilde Cihangir'den gelen yardım eli sayesinde Macide de kurtuluş umudu duyacak.

Alim Yapım ve TMC Film tarafından yapımcılığı gerçekleşen Gecenin Ucunda isimli dizi projesinin görkemli oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu ile beraber Zuhal Olcay, Sarp Levendoğlu, Ebru Aykaç, Bestemsu Özdemir, Özge Özder, Tuba Ünsal ve Bertan Asllani gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmenliği ise Barış Erçetin tarafından üstlenilen dizi yeni bölümünü yarın akşam ekranlara taşıyacak.