Kıvırcık Şerbeti Aldığı Ceza Sonrasında Aynı Başarıyı Yakalayamayabilir

Bu sezona damga vuran yapımlardan birisi olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi oldu. Özellikle son haftalarda büyük bir çıkışa imza atmıştı. Dizinin başrollerinde yer alan Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu ikilisi çok sevilmiş fakat yan karakterler de senaryoda önemli bir noktada bulunmuştu. Müziğe karşı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bir ceza verilmiş ve geçtiğimiz hafta bu ceza uygulamaya geçmişti. Bu durum dizinin yayınlandığı kanal olan Show TV için büyük bir kayıp olarak görüldü ve dizi uzun süre boyunca ekranlarda yer almayacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta almış olduğu ceza sebebiyle ekranlarda yer almayan dizinin 4 hafta daha yayınlanmayacağı biliniyor ve bu durum seyirci kitlesine çok üzüyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesine verilen yayın durdurma cezası dizi hayranları için yıkıcı bir olay olarak görülmüştü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kızılcık Şerbeti dizisinde kadına şiddeti meşrulaştırmak gibi bir gerekçe üzerinden ilerlemişti ve projeye 5 bölüm durdurma cezası vermişti. Bu durum hala eleştirilen bir konu olarak gündemde bulunuyor fakat bize hayranlarının hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak ettiği de bir gerçek.

Alınan cezası sonrasında milyonlarca izleyici Kızılcık Şerbeti’nin hikayesinde nasıl bir değişim olacağını merak ediyor. Bu sebeple en erken Mayıs ayının 19'unda projenin yeni bölümü ekranlarda yer alabilir. Diğer taraftan projenin yayınlandığı kanal olan Show TV'nin bu durum hakkında hangi hamilelerde bulunacağı da merak konusu oldu. Alınan ceza ile beraber Kızılcık Şerbeti dizisinin çekimlerinin durdurulduğu ve oyuncu kadrosunun bu süreç boyunca ne yapacağını bilmediği hakkında yorumlar gerçekleşti. Bununla beraber yayın durdurma cezası bittiği zaman projenin yine eski başarısını kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor. Havaların ısınmaya başladığı dönemde projenin yine bu kadar yüksek izlenme oranları alıp almayacağı tartışma konusu oldu.