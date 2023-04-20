Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Bildirdi

Şu sıralar üniversitelerin yapmış olduğu personel alımı birçok kişi için umut kapısı oldu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi de Ankara'da direkt olarak personel alımı yapacağını bildirdi. Bunun üzerine kaç personel alınacağı ve branşları araştırılmaya başlandı. Özellikle sözleşmeli olarak başvuracak olan kişilerin başvuru şartları belirlenmiş oldu.

Üniversiteye Alınacak Sözleşmeli Personel Branşları

180 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre resmî sitesinde yayınlanmış kişi sayısı belirlendi. 657 sayılı yani devlet memuru olma şartını karşılamış olmak ilk etapta yeterli kabul ediliyor.

Alınması planlanan branşlar ise; büro personeli, spor uzmanı, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, kütüphaneci ve teknik personel olacaktır. Buna bağlı olarak erkek ve kadın alanında değişim söz konusudur. Örneğin koruma güvenlik görevlisi kategorisinde kadın ve erkek şeklinde alım yapılacağı belirlenmiştir. Üniversitenin özellikle sözleşmeli olarak atayacağı bu pozisyonlarda belirli şartların taşınması gerekiyor.

Özel Şartlar

İlk defa atananlar için özellikle erkek adaylarda askerlik şartı aranıyor. Bu durumda askerlikle ilişiği olmamış kişiler yedek ya da asıl kadroda alınacak. Herhangi bir aylık almama şartı yine aranıyor. Öte yandan bakıldığında lisans mezunları için KPSS 2022 P3 puanı esas alınırken ortaöğretim ve sonları için 2022 KPSS B grubu puanı dikkate alınacak. Ayrıca özellikle destek personeli kategorisinde alınacak kişiler ortaöğretim KPSS puanına göre sıralamaya tabi tutulacak. Asıl ya da yedek kadrolar açıklandıktan sonra gerekli bazı bölümlerde mülakat söz konusu olacak.

Destek personeli alımı kapsamında; aşçı, şoför, bahçıvan, temizlik personeli alınacağı bildirildi. Özellikle temizlik personeli erkek 48 kişi alınacaktır. Bu yüzden bu kategoride başlamak isteyen destek personeli kişilerin yine KPSS puanları baz alınacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılacak

Şartları karşılayacak olan kişilerin en çok merak ettiği konu başvuruların nasıl yapılacağı oldu. Başvuru 28 Mart 2023 ila 11 Nisan 2023 tarihleri aralığında direkt olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel bölümünden şahsen yapılacaktır. Dolayısıyla posta yoluyla başvurular kabul edilemiyor.

Başvurmak isteyen kişilerden bazı belgeler isteniyor. Bunlardan biri KPSS sonuç belgesi, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi, varsa sertifika belgesi adli sicil kaydı isteniyor. Bunların her biri direkt olarak üniversitenin resmî sitesinde belirtilmiştir. Dolayısıyla başvurmak isteyen adaylar direkt olarak belgelerini alıp, üniversitede personel birimine başvuru yapacaklardır.