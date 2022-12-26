Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Projesi Ertelendi! Hayranları Üzgün

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sevenleri ünlü ismi tekrardan ekranlarda görmek için sabırsızlanıyor ve uzun zamandır bekliyordu. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Çarpışma isimli televizyon dizisi projesi ile ekranda yer almış ve partneri Elçin Sangu ile çok başarılı bir partnerlik süreci geçirmişti. Çarpışma dizisi 2018-2019 sezonunda Show TV ekranlarında 24 bölüm boyunca izleyici ile buluşmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ bu dizi sonrasında aradan geçen yaklaşık 4 sene sonrasında tekrardan ekrana döneceğini belirtmiş ve bu haber ile sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bir süre önce Kral Kaybederse isimli dizi projesinde rol alacağı ve bu dizide performans sergileyeceği gündeme gelmiş ve ünlü oyuncunun hayranları konu hakkında detayları merak etmişti. Sizler için konu hakkında elde edilen son bilgilere göre Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisinin ertelenmesinin sebepleri ve dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı ile ilgili detaylı bilgileri yazdık. Kral Kaybederse isimli dizinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan bir proje olacağı belirtilmiş ve dizi hakkında ortaya çıkan bazı planlama problemleri ünlü oyuncunun projeden vazgeçmesine sebep olarak gösterilmişti. Daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ bir Netflix projesi olan S-245 isimli diziyle gündemde yer almış ve nisan ayında yayınlanan projede Özge Özpirinçci ile başrolde performans sergilemişti. Bu dizi sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ Netflix için çekilmiş olan Aşıklar Bayramı isimli filmde konuşulmuş ve Settar Tanrıöğen ile başrolde yer aldığı filmde övgü dolu yorumlar almıştı.

Çeşitli projeler sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ hayranları oyuncuyu bir televizyon dizisinde görmek için sabırsızlıkla bekliyordu. Oyuncunun Show TV ekranlarında sonunda Aile isimli dizisinde yer alacağı öğrenilmiş ve Özge Özpirinçci ile bir anlaşma yapıldığı belirtilmişti. Fakat daha sonra başrol kadın oyuncusu için ani bir değişikliğe gidilmiş ve Özge Özpirinçci ile yapılan anlaşmanın bozulduğu ve Serenay Sarıkaya'nın yeni başrol oyuncusu olacağı açıklanmıştı.

Dizide Serenay Sarıkaya'nın Devin isimli psikoloğa hayat vereceği öğrenilirken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği karakter ise henüz bilinmiyordu. Dizi çekimlerine yakın zamanda başlanması bekleniyor ve seyirci grubu konu hakkında detaylar araştırıyordu. Fakat elde edilen son bilgilere göre ünlü ismin farklı bir projesi hakkında beklenmeyen bir gelişme yaşandığı öğrenildi. 2019 yılında vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı isimli filmde Kıvanç Tatlıtuğ rol almış ve Saruhan isimli mafyaya hayat vermişti. Filmin dizi versiyonunun Disney Plus için çekileceği öğrenildi ve Kıvanç Tatlıtuğ'un hangi projede rol almayı tercih edeceği merak konusu oldu. Organize İşler Sazan Sarmalı filminde Yılmaz Erdoğan'ın senaryo yazma konusunda geciktiğini anlatması ve planlamanın da net bir şekilde ortaya çıkmaması sebebiyle projenin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ için de aynı süreç içerisinde hem Organize İşler filminde hem de Aile dizisinde rol alması zorlu bir sürece sebep olabilir.