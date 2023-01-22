Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya Aynı Projede!  Setten İlk Paylaşım Geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Show TV ekranları ile aile dizisi ilk setten görüntüler vererek hayranlarına yepyeni bir müjde verdi. Yepyeni bir proje ile bir araya gelen ve uzun bir aranın ardından ekranlara dönen ikilinin birlikte rol alacağı dizi ve senaryo belli olmuştu. Aile dizisiyle ekranlara gelecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un setinden ilk paylaşımlar geldi. Paylaşımın ardından çok büyük bir heyecana kapılan hayranları sabırsızlıkla dizinin başlamasını beklerken, filmin başarısı ve uyumu da şimdiden çok merak konusu oldu. ikili partner olarak nasıl bir izlenim yaratacak henüz bilinmezken heyecan dorukta hayranları onları bekliyor!

Aile Dizisinden İlk Paylaşım Geldi! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya Hayranları Sabırsız!

Hakan Bonomo, senaryosu ile ekranlara gelecek olan dizinin Show TV ekranlarında olacağı belirtilmişti. Nejat İşler başta olmak üzere dizide; Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan yer alırken bomba isimlerin de ismi verildi. Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşliğinde de devam edecek olan usta kadronun yankıları şimdiden duyulmaya başladı. Bu kadar güçlü bir kadronun ve başrollerin olduğu bir projede reytinglerinde üst sıralarda yer alacağı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın nasıl bir partner olacağı konusunda da merak var göz önünde bulunurken senaryo konusunda da büyük bir merak yaşanıyor. Aslan karakterini hayat verecek olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni bir psikologla tanışması üzerine kurulu bir hikâyenin yer almasıyla beraber izleyiciyi oldukça derinden etkileyecek bir hikâyenin yer alacağı belirtiliyor. Aynı hayat döngüsüne ait iki insanın karşılaşması ve yaşanan serüvenleri konu edinen dizinin ne zaman başlayacak konusunda da büyük bir merak var.