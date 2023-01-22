Nilsu Berfin Aktaş, Gelsin Hayat Bildiğin Gibi Projesi ile İtiraflarda Bulundu! 

Nilsu Berfin Aktaş, Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen ve reytingleri ile de başarı gösteren 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin vazgeçilmez karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Hem rolü hem başarısı hem de güzelliği ile çok konuşulan oyuncu, yepyeni itirafları ile de oldukça etkileyici bir imaj ortaya çıkardı. Bu projeden önce Kuzey Yıldızı ile ekranda olan ve çok başarılı hale gelen ve kariyerinde önemli imgeler yakalayan oyuncu, şimdilerde ise Gelsin Hayat Bildiğin Gibi ile Gizem karakterine hayat veriyor. Başarılı ve güzel oyuncu ise yepyeni itiraflar ile bambaşka bir imaj çizmeye de devam ediyor.

Gizem Karakteri ile Başarıya Adım Adım

Nilsu Berfin Aktaş, Gizem karakteri ile kendi iç yaşamında bir benzerlik olmadığı yönündeki yorumları ile de bambaşka bir sükse yaratmayı başardı. Gizem karakterinin kendisinde uyandırdığı konular ile benzeyebilecek belli ve tek benzer yanlarının hırs olduğunu ve başka benzerlik olmadığı yönünde yorumlar yapan güzel ve başarılı oyuncu, “Belirli bir şey yaşıyor, acılarını çekti. Şimdi kalkıp, toparlayanım diye beklerken başka şeyler oldu.

Çok benzemiyoruz Gizem ile keşke fırsatım olsa da Nilsu’dan bir şeyler katabilsem” diyerek Gizem karakterini konuştu. Her şeye rağmen dizide çok başarılı olan ve rolünün hakkını veren güzel oyuncu genç ve yetenekli bir kariyerin de en önemli zamanlarını yaşadığını ifade ediyor. Bugüne kadar pek çok projede adını duyuran ve Kuzey Yıldızı ile büyük bir başarı elde eden güzel oyuncunun şimdilerde de yolu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile kesişti. Başarılı oyuncu rolüne devam edeceğini belirtti.