Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya Partnerliği Çok Beğenildi! Tutkulu Bir Aşk Hikayesi Geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi iki başarılı oyuncu, Aile isimli televizyon dizisi projesi için bir araya geldi. Aile dizisinin başrollerinin iki ünlü oyuncu olacağını açıklanması sonrasında seyirci grubu büyük bir heyecan yaşamıştı. Dizi partnerlerinden gelen pozlara bakıldığı zaman da çiftin birbirine çok yakıştığı düşünüldü ve dizinin büyük ses getireceği tahmin edildi. Pek çok seyirci grubu Aile isimli yeni projeyi şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı ve dizi hakkında yapılan haberleri titizlikle takip etti. Söz konusu dizi projesinin Şubat ayı içerisinde seyirci grubu ile buluşma ihtimali bulunuyor. Dizi çekimlerine devam edildiği de öğrenildi ve oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler merak konusu oldu.

Projenin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya Aile isimli televizyon dizisi projesi için bir araya geldi ve özel bir çekim yapıldı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya aile dizisinin çekimlerinde dekolteli kırmızı bir elbise tercih ederek göz kamaştırdı. Genç kızların hayran olduğu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise siyah bir takım elbise tercih etti ve fotoğraflar yayınlandı. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partnerliğinin çok beğenildiği düşünüldü ve dizinin çok izleneceği tahmin edildi.

İki oyuncu Hakan Bonomo'nun özgün hikayesine bir araya geldi ve dizi hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Hem Serenay Sarıkaya hem de Kıvanç Tatlıtuğ uzun süredir televizyon projelerinden uzakta kalmıştı ancak bu durum artık sona erdi. Kıvanç Tatlıtuğ 5, ve Serenay Sarıkaya'da 8 yıl sonra ekranlara dönüş yapmış oldu.

Ay Yapım imzalı olarak kısa süre içerisinde Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Aile isimli televizyon dizisi projesi için geri sayım sürüyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi yılın heyecanla beklenen dizisine imza attı. Sosyal medyada ise Serenay Sarıkaya'nın dekolteli kırmızı elbiseli fotoğrafları çok konuşuldu ve iki ünlü oyuncunun birbirine çok yakıştığı belirtildi.

Aile isimli televizyon dizisi projesi tanıtımları yayınlanan afişleri ve oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. 2023 senesinin en başarılı projelerinden olması yönünde güçlü bir beklenti oluşturan Aile dizisi, başrol oyuncularının uyumu ile ilgi topladı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki başarılı oyuncu partner olarak birbirlerine çok yakıştırıldı ve seyirci grubu dizinin yeni bölümlerini izlemek için sabırsızlandı. Dizinin tanıtımı için özel bir çekim de gerçekleştirildi ve seyirci grubu çekimden paylaşılan fotoğrafları çok beğendi. Fotoğraflara bakıldığı zaman izleyici grubunun tutkulu bir aşk hikayesini izleyeceği de tahmin edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bu sıralarda Aile isimli televizyon dizisi projesinde rol alması ile gündemde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 27.10.1983 Adana doğumludur. Türk oyuncu ve eski manken olan ünlü isim Boşnak kökenli Adanalı bir baba ve Edirneli bir anneden dünyaya gelmiştir. Ünlü isim ilk olarak Gümüş isimli dizi projesine Mehmet karakterine hayat vermiş ve daha sonra Menekşe ile Halil isimli projede Halil karakterini canlandırmıştır. Bu dizi sonrasında Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül karakterini hayat veren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ile başrolü paylaşmış ve kariyer hayatında en gösterişli dönemi yaşamıştır.