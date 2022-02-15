Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit Partner Oldu!

Son dönemlerde rol aldığı projeler, sergilediği oyunculuk performansı ve güzelliği ile ekranların aranılan yazı haline gelen ünlü oyuncu Funda Eryiğit, yeni bir proje hazırlığında. Ekranların aranılan yüzü olan ve ismi çok parlayan başarılı oyuncular arasında yer alan Funda Eryiğit’in yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni projede partner olduğu bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit gibi iki başarılı ismi birleştirecek olan proje hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti ve hayranları karşısına çıkmak için hazırlık yapan ünlü isimler magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bir film projesinde partner olacakları ile ilgili bilgiler paylaşılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit bu haber ile sevenlerini mutlu etti. Bir süre önce Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Eryiğit, Ali Atay tarafından hayat verilen Savcı Selim karakterinin eşi olan Canan karakteri ile ekranlarda performans sergilemişti.

Oyunculuktaki sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Funda Eryiğit, bu defa bir film projesi ile ekranlara dönmek için hazırlıklarını yapıyor. Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak tarafından çekilecek olan Uysallar isimli filmde Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacak olan ünlü isim Funda Eryiğit, Netflix'te izleyicileri ile buluşacak.

Ünlü oyuncu 2008 senesinde ekranlarda yayınlanan Canım Ailem dizisi ile ismini duyurmuş ve seyirci kitlesi tarafından çok sevilmişti. Daha sonra ise Poyraz Karayel ve Karadayı gibi iki başarılı yapımlarda rol alarak büyük bir çıkışa imza atan ünlü oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugüne kadar rol aldığı her karakter ile seyirci kitlesinden tam puan alan ve geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü isim, yeni projesinde Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber kamera karşısına geçecek.