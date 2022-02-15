Bankalar Üzerinden Hesabı Olanlara 25000 TL Ödeme Yapılıyor, Kim Alıyor? 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için Müjdeli haberi bankalar tarafından verildi. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar kişilerin ihtiyaçları olması durumunda kendi hesapları olan vatandaşlara hemen 25 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli Ödeme yapacak ve bu durumda Bankaya gitmeye gerek kalmayacak.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurumuzu hızlı bir şekilde değerlendirip hemen hesabınıza para yatırabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile verilecek olan daki kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar verip taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarını katılmak istiyorsan başvurularını Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yatması gerekiyor. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası sonrasında başvurusunu yapacak olan vatandaşlar kredi onayı almaları ile birlikte kendi banka hesabı Ziraat Bankası ise hemen kendi hesabına onaylanan tutarı yatırabilir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numaralarını 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve banka hesabı var ise internet bankacılığına giriş yaparak sms ile onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabilir. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirme sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacağı için en düşük 1200'e üzerinde bir kredi notunu uzun olması durumunda banka sizleri hızlı bir şekilde onay verecektir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ayrıca banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilir ve bu bankadan istedikleri zaman kredi kullanabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimlik ile birlikte başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca bu bankada hesabı olan vatandaşlar bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilir. Garanti Bankası kredi notu 1100 ve üzerinde olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 25 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk kredi taksit ödemesinde ise 3 ay erteleme imkanı sizlere sunmaktadır.