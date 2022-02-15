Ziraat Bankası Emekliye 60.000 TL Veriyor, Son Dakika Haberi Önemli

Son dakika kampanyası emekliler için. Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa ilk tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte artık emekli olan kişilerin başvuru yapmaları durumunda gelir belgesiz olarak kredi onayı vereceğini açıkladı. Kredi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almaları durumunda 60 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisini en düşük faiz oranları ile kullanarak yararlanacaklar.

Ziraat Bankası emekli maaşı kendi Bankası üzerinde olan vatandaşlara yapmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte sürekli olarak güncel kredi imkanları sağlanmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alması durumunda kredilerini banka şubelerine gitmeden artık internet bankacılığı üzerinden de kullanabilecek.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunacaktır. Emekli kredisi kullanmak istiyorsanız ve emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirerek 60 bin TL'ye kadar gelir belgesiz 60.000 TL üzerinde ise gelir belgeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir kullanmış olduğunuz bu İhtiyaç kredisinde diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını en yakın banka şubesinden sadece kimlikleri ile birlikte yapabilir. Banka şubeleri üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verir ve onaylanan krediyi de yine aynı gün içerisinde kullanırsınız. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve banka'dan internet bankacılığını kullanarak da yüksek limitli emekli kredileri kullanmanız mümkündür. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan tüm kampanya detaylarını ve faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.