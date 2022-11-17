Kıvanç Tatlıtuğ “Aile” İsimli Dizi ile Ekranlara Dönüyor! Yakışıklı Oyuncu Başrolde

Bir süre önce Netflix için çekilen film adına kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eski partneri Beren Saat ile birlikte rol almış ve bu gelişme ile hayranlarını heyecanlandırmıştı. Aşk-ı Memnu dizisinde ünlü oyuncu Beren Saat ile birlikte dizinin başrollerinde yer alan ünlü isim Kıvanç Tatlıtuğ partneri ile Behlül ile Bihter karakterlerine hayat vermişti. Yıllar sonra tekrardan eski partneriyle beraber bir Netflix filmi için performans sergileyen ünlü oyuncu çok güzel bir deneyim yaşadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Kıvanç Tatlıtuğ söz konusu film için Amerika'ya gitti ve Aşk-ı Memnu dizisindeki eski partneri olan Beren Saat ile birlikte New York sokaklarında fotoğraflar verdi. Film projesi için güzel anlar yaşadıklarını ifade eden başarılı isim Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi hakkında da konuşarak merak edilenleri yanıtladı. Sizler için uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan yakışıklı oyuncu hakkında detaylı bilgileri ve Aile dizisi ile ilgili merak edilenleri yazdık. Peki Aile dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Aile dizisi nerede yayınlanacak, hangi tarihte ve ne zaman başlayacak?

Kıvanç Tatlıtuğ: “Beren ile Çalışmak Çok Konforlu”

Oyuncu, Last for İstanbul isimli film için tekrardan kamera karşısına geçtiğini hatırlatırken ortaya çok güzel bir işin çıktığını da söyledi. Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat ile çalışmanın kendisi için çok konforlu olduğunu belirten ünlü oyuncu su gibi akıp geçtiğini söyledi.

Film projesi için yurt dışında çalışmanın vermiş olduğu dezavantajlar bulunsa da çekimlerin genel anlamda harika olduğunu açıkladı. Film projesinin çok güzel bir iş olduğunu düşündüğünü belirten yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını ve sevenlerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Ünlü isim yeni dizi projesi hakkında da konuşurken Aile isimli dizi projesinde başrolde yer alacağı yönünde çıkan haberleri doğruladı. Sonunda bir dizi projesinin olduğunda kabul eden Kıvanç Tatlıtuğ dizi projesi bulunduğunu söylerken onunla ilgilendiğini de ifade etti. Diğer taraftan partner konusunda ise bir bilgisi olmadığını belirten ünlü isim Özge Özpirinçci ile Aile dizisinde partner olacakları yönünde çıkan haberler hakkında bir bilgisi olmadığını açıkladı. İki ünlü isim daha önce Yakamoz S-245 isimli dizide partner olmuş ve bu dizi Netflix için çekilmişti. İddiaların doğrulandığı zaman ise Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi bu defa televizyon dizisinde performans sergileyebilir.

Aile isimli dizinin başrolünde yer alacağını kabul eden Kıvanç Tatlıtuğ daha önce hakkında çıkan haberleri de yanıt verdi. Bir süre önce ünlü oyuncunun Kral Kaybederse dizisinde yer alacağı belirtilmiş fakat daha sonra bu durumun iptal olduğu açıklanmıştı. Ünlü isim farklı bir proje ile ilgilendiğini belirtirken anlaşma yaptığını da söyledi. Kral Kaybederse isimli dizinin gündeminde olmadığını belirten Kıvanç Tatlıtuğ yapmış olduğu açıklamalar ile ilk kez Aile isimli dizi projesi ile anlaşma imzaladığını belirtti. Dizinin ismi ve partner gibi konuların kendisini aştığını belirten ünlü isim bu konuda yorumda bulunmadı.