Hyundai i10'da gel beni al kampanyası! Bugün al Haziran 2023'te öde! Hyundai i10'dan daha ucuzu yok!

Otomobil fiyatlarının alıp başını gittiği şu günlerde, Hyundai Türkiye'nin en ucuz arabasını satıyor. Üstelik bu otomobil için baya bir cazip kampanya yaptı. Hyundai i10, kesintisiz çizgileri ve kuvvetli hatları ile ön plana çıkıyor. Hyundai i10'da 8 inç dokunmatik ekran ve 3,5 inçlik Tekli LCD Paneli vardır. Benzersiz manevra kabiliyetiyle sürücüleri cezbeden i10, 1.0 litre, 67 PS ya da 1.2 litre, 84 PS güce sahip iki değişik benzinli motor opsiyonuyla sunuluyor.

3,67 metrelik uzunluğu ve 1,68 metrelik genişliğiyle i10, kompakt dış görünümü ferah bir iç hacimle birleştirerek lüzumlu alan ile esnekliği sunuyor. YumUşak hatlara sahip gövdesi, elektronik olarak optimize edilmiş vites noktaları ve yüksek mekanik verimliliği ile düşük yakıt kullanımı gerçekleştiren i10, yepyeni, çarpıcı ve teknolojinin en yeni harikalarını sahibi olan tasarımıyla ilgi çekiyor.

Hyundai i10 Kasım ayı fiyat listesi

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 331.500 TL'den anahtar teslim alınabilir

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT 373.000 TL'den anahtar teslim alınabilir

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT 385.000 TL'den anahtar teslim alınabilir

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 402.500 TL'den anahtar teslim alınabilir