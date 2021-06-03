Kırmızı Oda'dan Veda Mesajı

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğl'nun kaleme almış olduğu eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son zamanların en çok izlenen dizilerin arasına girdi. Başladığı ilk günden beri her cuma günü reyting sıralamasında birinci gelen diziye izleyicilerinden ilgi çok büyük. Gerek senaryosu gerekse kadrosu ile izleyicileri ekran başına toplayan dizinin bir sonraki bölümü için geri sayım başladı.

Dizi kadrosunda, Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı gibi oyuncular yer alıyor.

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini anlatan eserinden uyarlanan senaryosunun ise Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı ‘Kırmızı Oda’, kırkıncı bölümü ile 4 Haziran Cuma akşamı TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

40. Bölümde, son bölümlere damgasını vuran, usta oyuncu Uğur Yücel'in canlandırmış olduğu Vahit karakterinin vedasını izleyeceksiniz.

Kırmızı Oda 40. bölümün özeti: Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un canlandırmış olduğu Mitra karakteri Zafer’in aslında büyük aşkı olan Vahit’in oğlu olduğunu öğrenir.Bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Mitra durumu Doktor Hanım ile paylaşır. Doktor Hanım çaresizlik içindeki Mitra için bir çözüm yolu arar.

Usta oyuncu Yiğit Özşener in canlandırmış olduğu Zafer karakteri, Mitra’nın kendisini restoranda bırakıp gitmesine üzülerek suçu kendinde ararken, babası Vahit’in (Uğur Yücel) Doktor Hanım’a yazmış olduğu duygu yüklü veda mektubunu da ona teslim eder.

Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırmış olduğu Sadi karakteri ile ilgili, bu bölümde şok bir gelişme yaşanacak. Oyunculuğu ile izleyenleri adeta büyüleyen Erkan Petekkaya'nın dizideki rolü bir süre daha uzatıldı. Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ilişkilerinden dolayı Hamdi Baba ile arası epeyce açılır. Sadi, Hamdi Baba ile arası bozulunca tekrardan sokaklara döndüğünü Doktor Hanım’la paylaşırken, Sadi’nin hayatında Miço ile ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşanır. sade ile Miço arasındaki beklenmedik gelişme Cuma günü yayınlanacak olan 40 bölümde ortaya çıkacak.