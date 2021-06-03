Savaşçı Ekranlara Veda Ediyor!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin, sezon başlangıcını heyecanla bekleyen izleyiciler hüsrana uğradı. Ekranların sevilen dizisi Savaşçı dizisinin, favori oyuncularından olan Berk Oktay’ın ve bazı oyuncuların diziden ayrıldıklarının öğrenilmesiyle izleyicilerde projenin iptal olduğu düşüncesi doğdu. Yapımcı Limon Film, dizinin eski kadrosundan oyuncuları ile yeni oyuncular ile diziyi yeniden yapılandırdı.

Engebeli arazide ve zor koşullarda, çekilen dizi ne yazık ki eski reytingini tekrardan kazanamadı. Dizi kadrosuna, 6 oyuncunun katılımı, senaryoya eklenen aksiyon sahnelerine karşın, dizi eski başarısını bir türlü yakalayamadı.

Eskişehir’de çekimleri devam eden dizinin 5 bölümü çekildi fakat izleyicileriyle buluşması uzun sürdü. Fox TV’nin sevilen dizisi dizisi Sen Çal Kapımı sezon finalinin yapmasının ardından cumartesi günleri için Savaşçı dizisi ekranlara gelmeye başladı.

Dizi kadrosunda, genç ve usta isimler yer alan dizide, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Serenay Aktaş, Ediz Hun gibi isimler yer alıyor.

Reytingleri düşen ve bir türlü eski formuna kavuşamayan dizinin kadrosuna Tamer Karadağlı'nın gelmesi ile birlikte izlenmesinde artış yaşanmıştı. Tamer Karadağlı’nın da dizinin reyting artışına ise etkisi i büyük oldu. İzleyiciler Karadağlı'nın olduğu bölümlere yoğun ilgi gösterdi. Anlaşması sonlanan Karadağlı’nın diziden ayrılmasının ardından, dizi kadrosuna 6 isim daha diziye dahil oldu.

Zor koşullar altında, çekilen dizi ne yazık ki eski başarısını tekrardan kazanamadı. Dizi kadrosuna, 6 oyuncunun katılımı, senaryoya eklenen aksiyon sahnelerine karşın, dizi eski başarısını bir türlü yakalayamadı.

Bu duruma karşın FOX TV'de diziyle ilgili yeni kararlar almak durumunda kaldı. Kulis bilgisine göre Savaşçı dizisi artık sona yaklaştı.Kulis bilgisine göre dizinin 109. bölümde Fox TV’ye veda edeceği konuşulurken diğer yandan bu bilgiye göre sezon finali değil, dizinin final yapma ihtimali söz konusu. Dizinin sevenleri bu duruma oldukça üzülüyor.