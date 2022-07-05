Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek Zafer Kazandı

Cengizhan Şimşek, 3 Temmuz'da Türkiye'nin kuzeybatısındaki Edirne ilinde düzenlenen 661. eski yağlı güreş Festivali'nde “başpehlivan” (baş güreşçi) unvanını ve imrenilen altın kemeri kazandı. İki güçlü güreşçi Şimşek ve Mustafa arasındaki destansı savaş, her ikisi de pasif bir tarzı tercih ettikleri için normal zamanda sonuçlanmadı.Ancak ekstra sürede Simtek maçı kazanmayı başardı.

Büyük sürprizlere tanıklık eden festivalde yarı final öncesi Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Fatih Atlı gibi ağır favoriler elendi.

Kırkpınar kurallarına göre, iki kez baş güreşçi Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olmak için yarıştı, çünkü bir güreşçi, altın kemeri sonsuza dek kazanmak için üç yıl üst üste baş güreşçi unvanını kazanmak zorunda kaldı.

İkinci turda eski güreşçi Yeşil, şampiyonluğu savunan Gürbüz'ü mağlup etti.

İkinci turda Tanju Gemici ile güreşen eski baş güreşçi Şaban Yılmaz'a hakem heyeti tarafından sarı, ardından kırmızı kart verildi. Yılmaz, hakemin kararıyla elendikten sonra hakemin odasına girdi. Polis ekipleri Yılmaz'ı güçlükle sakinleştirdi.

Son iki yılın finalisti Gürbüz ve Koç'un elenmesi gibi ikinci turdaki sürprizlerin ardından Yeşil, üçüncü turda Ertuğrul Dağdeviren'e, Okulu ise Şimşek'e yenildi.

İkinci turda Yusuf Can Zeybek'i, üçüncü turda Atlı'yı mağlup eden İsmail Balaban yarı finale yükseldi.

Yarı finale çıkan tek altın kemer sahibi İsmail Balaban olurken şampiyon olan Şimşek'e yenildi ve finale çıkamadı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamayan ve geçen yıl üçte bir seyirciyle gerçekleştirilen tarihi organizasyon 1 Temmuz'da başladı ve 3 Temmuz'da baş güreşçiyi belirleyen final güreşiyle sona erdi.

Güreşseverler ile yerli ve yabancı ziyaretçiler, Edirne'nin en önemli dinlenme alanlarından Sarayiçi'ndeki bir alanda güreşçilerin yarıştığını görmek için illere akın etti.

Geleneksel yağlı güreşlerde güreşçiler deri pantolon giyerler, vücutlarına zeytinyağı sürerler ve baş güreşçi unvanını ve bir yıl boyunca prestijli altın kemeri giyme hakkını kazanan son kişi olmak için çim tarlalarında birbirleriyle mücadele ederler.

Köklerini 14. yüzyıla kadar uzanan üç günlük bir etkinlik olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 2010 yılında Türkiye adına UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine eklendi.