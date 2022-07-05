4 Temmuz Geçit Töreninde Düzenlenen Silahlı Saldırıda Altı Kişi Öldü, Düzinelerce Kişi Yaralandı

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında bir çatıya tünemiş bir silahlı adam bayrak sallayan ailelere ve bisiklete binen çocuklara ateş açarak en az altı kişiyi öldürdü ve 36 kişiyi de yaraladı.

Illinois, Chicago'nun yaklaşık 40 km (25 mil) kuzeyinde yaklaşık 30.000 nüfuslu bir topluluk olan Highland Park'taki çekim, Pazartesi günü paniğe neden oldu, çünkü bebek arabalı ebeveynler de dahil olmak üzere yüzlerce yürüyüşçü olay yerinden dehşet içinde kaçtı.

Saatler sonra yetkililer, çekimde "ilgili kişi" olarak adlandırılan bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

22 yaşındaki Robert E Crimo III olarak tanımlandı.

Lake County Büyük Suç Görev Gücü sözcüsü Christopher Covelli gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın "görülmesinin çok zor olduğu" bir binanın tepesindeki bir noktadan ateş etmek için "yüksek güçlü bir tüfek" kullandığını söyledi.

“Çok rastgele, çok kasıtlı ve çok üzücü bir gün” dedi.

Saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah şiddetindeki artışı durdurmaya çalışması ve Teksas'ta bir ilkokulda meydana gelen katliam da dahil olmak üzere son zamanlarda meydana gelen bir dizi ölümcül olayın ardından, ülkede daha katı silah düzenlemeleri için çağrıların yeniden gündeme gelmesiyle gerçekleşti.

“Topluluğumuz, bizi özümüzden sarsan bir şiddet eylemiyle terörize edildi. Belediye Başkanı Nancy Rotering Pazartesi öğleden sonra gazetecilere verdiği demeçte, bu yıkıcı dönemde kalplerimiz kurbanların aileleriyle birlikte.

Chicago Sun-Times gazetesi, geçit töreninin yerel saatle 10.00'da (15:00 GMT) başladığını, ancak ateş edildikten 10 dakika sonra aniden durdurulduğunu bildirdi.

Saldırganın ateş açtığı caddenin karşısında duran emekli doktor Richard Kaufman, "Havai fişekler patlıyor gibiydi" dedi ve yaklaşık 200 el silah sesi duyduğunu söyledi.

"Pandemonium oldu," dedi. "İnsanlar birbirlerinin üzerine tökezleyen kanla kaplıydı."

Geçit töreninde genç kızıyla birlikte olan Amarani Garcia, yerel ABC üyesine yakınlarda silah sesleri duyduğunu, ardından yeniden yükleme olduğundan şüphelendiği bir duraklama ve ardından tekrar daha fazla silah sesi duyduğunu söyledi.

“Çığlık atan ve koşan insanlar vardı. Garcia, gerçekten travmatize ediciydi” dedi. "Çok korktum. Kızımla aslında küçük bir dükkanda saklandım. Sadece artık güvende olmadığımızı hissettiriyor.”

Bir Highland Park sakini olan Debbie Glickman, iş arkadaşlarıyla birlikte geçit töreninde olduğunu ve bölgeden koşan insanları gördüğünde grubun ana rotaya dönmeye hazırlandığını söyledi.

Glickman, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, “İnsanlar 'Bir tetikçi var, bir tetikçi var, bir tetikçi var' demeye başladı” dedi. "Yani koştuk. Sadece koştuk. Aşağısı büyük bir kaos gibi.”