Kırgın Çiçekler'in Defne’si Başrol Oyuncusu Olacak

Kırgın Çiçekler isimli başarılı dizi oyuncusunun oldukça iddialı bir proje ile ekranlara dönüş yapacağı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Son olarak Duran isimli dizide rol alarak oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu Nil Keser bu defa başrol oyuncusu olarak sevenleri karşısına çıkacak. Oyuncunun rol alacağı dizinin oldukça iddialı olduğu bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Genç isim Nil Keser 2014'ten bu yana dizi setlerinde çalışıyor ve sevenleri karşısına çıkıyor. Çılgın Dersane Üniversite isimli dizide Özlem karakterini hayat vererek dikkatleri üzerinde toplayan Nil Keser daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde de rol almış ve Defne karakteri ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Genç oyuncu bugüne kadar rol aldığı projelerde yan karakterler olarak yol göstermişti. Fakat artık bu durum değişecek ve genç oyuncunun Nil Keser'in artık yeni projesinde başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Ünlü isim 1975 senesinde çekilen Unutulmaz Yeşilçam filmi olan Ah Nerede’nin dizi versiyonunda rol alacak ve Gülşen Bubikoğlu tarafından hayat verilen Zehra karakterini canlandıracak. Bir süre önce Ah Nerede isimli filmin dizi olarak ekranlara geleceği konuşulmuş ve konu gündemde geniş bir yer kaplamıştı ve Demet Özdemir'in Zehra isimli karakteri hayat vereceği öne sürülmüştü. Fakat bu iddia daha sonra gerçek çıkmadı ve konuda hakkında detaylar merak konusu oldu.

Dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturacağı ifade edildi ve Ayşe Kökçü ile Tarık Papuçoğlu'nun da kadroda yer alacağı belirtildi. Başarılı oyuncu Nil Keser, bir döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler isimli projede zengin ve şımarık bir karakter olan Defne rolüyle sevenleri karşısına çıkmıştı. Daha sonra Menajerimi Ara dizisine de konuk oyuncu olarak katılan genç oyuncu bu defa başrol oyuncusu olarak sevenleriyle buluşacak.