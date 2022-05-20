Almanya ve Katar Enerji Ortaklığı Anlaşması İmzaladı

Katar ve Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında alternatif arz ararken hidrojen ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine odaklanarak enerji ortaklıklarını derinleştirmek için bir deklarasyon imzaladılar.

Cuma günü varılan anlaşma, her iki ülkeden yetkililer arasında düzenli toplantılar yapılmasını öngörüyor ve LNG ve hidrojende ticari ilişkilerin geliştirilmesine odaklanan bir çalışma grubunun yanı sıra yenilenebilir enerjiye adanmış bir çalışma grubu oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Körfez ülkesinin, Almanya'nın Rus ithalatından uzaklaşma stratejisinde merkezi bir rol oynayacağını söyledi.

"Enerji güvenliği konusu bizim için önemli bir rol oynuyor. Almanya, sıvılaştırılmış gazı gemi ile ithal edebilecek bir konumda olmak için altyapısını geliştirecek, "dedi Scholz, Berlin'de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ortak bir basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte.

Rusya şu anda Almanya'nın en büyük gaz tedarikçisi ve Berlin, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'ya karşı saldırısını başlattığından beri Moskova'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çeşitli girişimler başlattı.

Katar lideri, Doha'nın 2024'te Almanya'ya LNG tedarik etmeye başlamayı planladığını doğruladı ve Avrupa'yı "ilginç" bir gaz piyasası olarak nitelendirdi.

Al Thani, ziyareti sırasında Alman kamu hizmetleri RWE ve Uniper yetkilileriyle uzun vadeli gaz tedarik anlaşmaları konusunda görüşmelerde bulundu.

Bir danışmanlık şirketi olan Qatar Energy and Environment Holding'in CEO'su Roudi Baroudi, Doha'nın dev Kuzey Sahası doğal gaz sahasının devam eden genişlemesine atıfta bulunarak, mevcut müşterilere tedarik etmenin yanı sıra Almanya'dan LNG talebini karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

"Katar ... 2024'te Almanya'nın toplam gaz tüketiminin yüzde 20-25'ini kesinlikle sağlayabilir" dedi ve Al Jazeera'ye verdiği demeçte, genişleme projesinin ülkeyi önümüzdeki yıllarda küresel satışları daha da artırma yoluna soktuğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Sahası, Katar'ın Basra Körfezi'ndeki kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alır ve ülkenin tüm kara kütlesinin yaklaşık yarısına eşdeğer olan 6.000 kilometrekareden fazla bir alanı kaplar.