Kiralık Aşk’tan Sonra Çöp Adam İle Gündemde!

Kiralık aşk dizisi ile gönüllere taht kuran Elçin Sangu, dizinin final yapması ile popülerliğini kaybetmemiş gibi görünürken Çöp Adam dizisi ile uzun bir süre sonra tekrar gündeme geldi. Star TV dizisi olan çöp adam dizi setinden gelen görüntüler ise birçok kişide hem şaşkınlık hem de hayranlık uyandırıyor.

Çöp Adam Dizisiyle Yeni Çıkış

Yeni bir çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizide Peri ile Tamer'in dikkat çeken hikâyesi anlatılıyor. Dizinin gerçek hikâyelerden alınması izleyicinin dikkatini bir kat daha toplamasını sağlıyor. Yeni dizi merakla bekleniyor. İyi bir çıkış yapması ise hem oyuncular için hem de dizi için harika fırsatlar doğurabilir. Beklentilerin yükseltildiği paylaşımlar ile izleyiciler için heyecan iyice artıyor. Elçin Sangu için bu dizi harika kapıları açabilir. Bilindiği üzere Kiralık Aşk dizisi ardından çok rövanşta kalamayan Elçin Sangu hayran kitlesinde azalmalarla karşılaştı. Ancak şu an Çöp Adam dizisinin tek bir afişiyle patlamalar yaratmış durumda bu da hem dizi açısından hem de Elçin Sangu açısından oldukça önemli bir durumdur.

Peri Karakteriyle Gerçek Bir Periyi Andırıyor

Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun dizi afişinde peri kızından farksız olduğu düşüncesi hem sosyal medyayı hem de televizyon izleyicilerinin sallamış durumda olduğu görülüyor. Görenleri şaşkına düşüren afiş birçok kişi tarafından "gerçek peri kızı" yorumlarıyla karşılanmıştır. Güzelliğiyle göz dolduran Elçin Sangu'nun yanında karizmatik bir karakter olan Engin Altan Düzyatan birçok kişi tarafından harika bir dizi çifti olacak yorumlarını almıştır. Beklenti bu kadar yüksek durumdayken dizinin yayınlanmasına çok az zaman kaldı. 23 Kasım'da ekranlara gelmesi beklenen Çöp Adam dizisinin önünde ise Çarşamba günlerinin reyting kahramanı Kuruluş Osman bulunuyor. Rakip durumuna geleceği gözlemlenen iki dizide heyecan kendini koruyor.