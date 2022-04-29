Kirada Oturan Dar Gelirli Vatandaşlara Devlet Ev Verecek, TOKİ'nin O Daireleri Sadece Dar Gelirli Vatandaşlara Özel Yapıldı. Son dakika toki daireleri ile ilgili haber geldi! Toplu Konut idaresi (TOKİ) uzun senelerdir konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara çok önemli avantajlar sunmaya devam ediyor. Orta gelir grubunda ve hatta dar gelirli olan vatandaşların dahi ev sahibi olabilmelerini yardımcı olan toplu konut idaresi (TOKİ), Türkiye'nin tamamında devam etmekte olan konut projeleri ile yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. TOKİ tarafından Türkiye genelinde inşası tamamlanan ve satışa sunulan evler ve avantajları ile alakalı bütün detaylar bu haberimizde...

TOKİ tarafından inşa edilen ve satışa çıkarılan konutlar farklı gelir seviyelerinde bulunan vatandaşları bilgilendiriyor. Böylece dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanıyor. Özellikle de maddi açıdan problem yaşayan vatandaşların müracaat işlemlerinde bulunmaları ve kura usulü ile konut satın alabilme şansına sahip olmaları sağlanıyor.

Ankara Mamak’ta TOKİ tarafından 1374 adet konut satışı ilanı yayınlandı

TOKİ tarafından ilçe genelinde yapımı sürmekte olan çok sayıda konut projesi yer alıyor. Farklı gelip seviyelerinde bulunan vatandaşların tıpkı kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini aracılık eden TOKİ, Ankara Mamak ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan konutlar satış ilanına çıktı.

TOKİ’nin satışa sunduğu konutlar 74.8 metrekare iken net 54.9 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Fakat 2 + 1 oda mimarisine sahip olan TOKİ'nin Ankara Mamak'ta bulunan 1374 adet konut açık artırma yöntemi ile satışa sunuluyor. Üstelik konutların satış bedelleri 199.425 TL şeklinde belirlenmiştir.