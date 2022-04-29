Herhangi bir yerden maaş alan alanlara Ziraat Bankası tarafından 2500 TL ile 25000 TL arasında ödeme yapılacak. Türkiye'nin kamu bankası şeklinde finansal işlemleri yürüten Ziraat Bankası üzerinden aylık geliri bulunan vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Banka, resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu son dakika açıklamasında ihtiyaç kredisi kampanyası açısından yeni bir kampanya ilanında bulundu.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen yurttaşlar, 36 aylık vade seçeneği şeklinde ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli bir şekilde kredi kampanyasına müracaat ederek acil nakit ihtiyacını böylece giderebilir. Kamu Bankası Ziraat, kendi resmi internet uygulaması üzerinden yapmış olduğu ilan ile beraber kredi kullanacak vatandaşlar açısından sadece 5 dakika içerisinde netice veriyor.

Ziraat Bankası müşterisi olmanız halinde çalışan ya da emekli olmanız halinde bankadan 36 aylık vade seçeneği şeklinde ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür. Banka tarafından yapılan açıklama ile beraber 2500 TL den 25000 TL kadar ödeme yapılacak. Başvurular genel itibariyle Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakla beraber diğer taraftan Ziraat Bank mobil bankacılık ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemler yapılabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde internet bankacılığı şifresini almak suretiyle Ziraat Bankası üzerinden 36 aylık vade seçeneği şeklinde cazip faiz oranları ile geri ödeme taksitlerinin yer aldığı kredi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.