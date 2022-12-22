Kira Fiyatlarında Düşüşünde Emsal Karar! Bugünlerde insanlar büyük şehirlerdeki hatta kasabalarda köylerde yaşanan fahiş kiralardan şikâyet etmekteler. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili önemli bir soruşturma yürütüyor, ancak kira fiyatları hala çok yüksek ve bu durumda yapılması gereken bazı değişiklikler var. Son zamanlarda ev sahiplerini üzen ama kiracıları çok sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. GYODER, orta ve alt gelir grubundaki kişilerin kiralık konuta daha kolay ve rahat ulaşabilmeleri için önemli bir çözüm sağladı.

Küresel pazar dinamiklerinin ülkemiz üzerindeki etkisi hemen her sektörde hissedilmektedir. Yüksek enflasyonla mücadelede merkez bankaları, kilit faiz oranları hakkında önemli kararlar alıyor. Gelişmiş ülkeler faiz oranlarını yükseltirken, Türkiye tek haneli oranlara ulaşmak için faiz oranlarını düşürüyor. Bu bağlamda piyasada hareketlilik olduğu söyleniyor.

Dünya pazarının durumunu göz önünde bulundurarak söylenmesi gerekenler söylenmemektedir. Dolayısıyla bu ekonomik krizin Türkiye’ye olan etkisine bakıldığında insanlar yüksek kiralara katlanmakta zorlanıyor. Büyük şehirlerde bile vatandaşlar sık ​​sık şikâyet ediyor. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı önemli bir soruşturma yürütmüştür. Bu çalışmada ev sahipleri kiraları %1'den fazla artıramadı.

Ancak, piyasanın hala yeni ev sahiplerinden fahiş kira fiyatları talep ettiği ortaya çıktı. Gayrimenkul Zirvesi'nde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, dar ve orta gelirli haneler için uygun kira fiyatları için geliştirdiği formülü anlattı. "Rotayı Yeniden İnşa Etmek" sloganıyla geliştirilen formül, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların beğenisine sunuldu. Burada üç yılda 500.000 kat mülkiyeti yapılmasına karar verildi. Geliştirilen formül, devletin inşaat sektörüne bedelsiz arsa vermesi durumunda özel sektörün daha ucuza kiralık konut üretebileceğini vurguluyordu.