Kimliksiz, Belgesiz, 31 Mart Tarihine Kadar, Düşük Faizli, Emekli Kredisi Verilecek, Sadece Emekli Olanlar Hemen Alacak

31 Mart tarihine kadar emekli maaşı hesabınız üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan ve sadece emekli olan vatandaşlar için verilecek olan emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak olan Bu kampanyada Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar diledikleri zaman bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirebilirler ve yine diledikleri zaman kredi başvurularını yaptıktan hemen sonra işlemlerini gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedirler.

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek emekli maaşı hesabınız üzerinden düşük faizli kredi kullanacaksınız sizlere 150.000 TL'ye kadar Akbank tarafından emekli kredisi verilmektedir. 150.000 TL kredi onayı almanız durumunda 12 ay vadeli bu kredileri düşük faiz oranları ile birlikte kullanırken diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmak için sizlere destek ödemeleri verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredi ödemenizi Bu banka şubelerine gitmeden de işlem yaparak hızlı bir şekilde alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası hesabınızın olması durumunda başvurularınızı Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilecek ve nakit kredi ödemelerinizden faydalanarak dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanarak sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz bu kampanyaya katılarak dilediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz.