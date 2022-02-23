Kimlikle 9000 TL Verilecek! Bankamatik Kartı Olanlara Müjde! Bankaları üzerinden 9000 TL nakit ödemesi almak isteyen vatandaşların, herhangibir bankada, bankamatik kartı varsa ve bu bankamatik kartına güncel olarak kullanıyoruz, hemen hesabına para yatırabilecek. 36 ay vadeye kadar verilecek olan nakit kampanyalarında banka başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların hızlı bir şekilde nakit ödemesi alacağını açıkladı. 9000 TL nakit kullanacak olan vatandaşların, Denizbank ve Qnb Finansbank üzerinden yapmış oldukları başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri yeni kredi kampanyası başladı. Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşların banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması durumunda 9000, TL'ye kadar acil durumlar için nakit kullanacağı haberi geldi.

Denizbank

Denizbank 9000 TL 36 ay vadeli nakit imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için kendi müşterisi olması durumunda hemen hesaplarına yatıracağı para ile birlikte hızlı birşekilde naked onay vereceğini açıkladı. Denizbank hesabınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak da bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak mesaji 32 80, DenizBank Cebimde Kredi, servis numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız mesaj ile birlikte kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın DenizBank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi alabilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank uygun faizlerle kredi vermeye devam ediyor. 9000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ayrıca bu banka üzerinde hesapları olması durumunda bankanın mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığını kullanarak kredi alacağını söylemek istiyoruz. Ayrıca size en yakın banka şubesinden de kredi başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabilecek ve kredi kullanımını gerçekleştirebileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden banka şubelerine giderken kimlikle işlem yapmanız yeterli olacaktır.