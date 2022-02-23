Emekliye Ek Ödeme İçin Limitler Yükseldi! Yeni Pakette 10.000 TL Hesaplara Ödeme Yatacak. Emekli olan vatandaşlar için 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşların kamu bankaları üzerinden emekli maaş alması durumunda hızlı bir şekilde nakit ödemesi alacağı haberi geldi. Emekli olan vatandaşlar 10 bin TL'ye kadar alacakları nakit ödemeleri kendi banka hesaplarına şubelere gitmeden yaptırabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu bankalar üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesabı üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek nakit ödemesi alabilecek. Verilecek olan bu nakit ödemesi nakit avans olarak sizin hesabınıza artı para olarak yatacaktır. ihtiyaç kredisi kullanmadan hızlı birşekilde istediğiniz zaman kullanabileceğiniz, nakit kampanyasına katılabilmeniz için bankadan emekli maaş almanız yeterli olacaktır.

Nakit Ödemesi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ödemesi, başvurularını, bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapabiliyor. Nakit ödeme alacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacakları başvuru sonrasında 3 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecek ve onaylanan tutarı, kendi emekli maaş hesabına yatıracak. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan 10000 TL artı para imkanında ise vatandaşlar, kredi notuna göre, ve maaşına göre on bin TL'ye kadar kendi hesaplarına ödeme alabilecek. Almış olduğunuz, ödemelerin geri ödemelerini ise 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans olarak ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise emekli maaşlarının bu bankalara taşımaları durumunda yüksek limitli borç kapatma kredisi veya ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsa, bankada hesabının olması ve kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar bankaya giderken kimlik yeterli olacaktır. Bu şekilde düşük faizli kredi kullanmış olacaksınız.