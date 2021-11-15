Kimlikle 50.000 TL Almak İster misiniz? Son Dakika Onay Verildi

Bu bankalardan evrak vermeden kimlikle 50.000 TL kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, 50.000 TL gelir belgesiz hemen işlem yapabilirsiniz. İşte sizlere gelir belgesiz, anında 50.000 TL kredi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartları…

Kredi başvurusu 50.000 TL’ye kadar yapacak olan kişiler, bazı bankalardan, evraklarını vermeden sadece kimlikle onay alabilmektedirler. Bankalar bu kredileri, iyi müşteri olan kişilere yapmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka 36 ay vadeye kadar sizlere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı verecektir. 50.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması, icralık durum olmaması, banka ödemelerinizin düzenli olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınızda, bu sorgulama 5 dakika içinde olur ve hemen size sonuç söylenir. Kredi onayı aldığınızda da bankaların kredi yöntemleri ile paranızı hemen hesaba atabilirsiniz. Şimdi sizlere, başvuru yaptığınızda, hangi şartlarda kredi alabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim. İşte detaylar…

Yapı Kredi Bankası Kimlikle 50.000 TL Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden kimlikle 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda banka hemen sizlere anında onay verecek ve bu şekilde kredi almış olacaksınız. Başvurunuzu bir SMS ile yapabilirsiniz. Bireysel yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın daha sonra tekrar boşluk bırakarak hemen Aylık Gelirinizi yazıp 4411’e gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onay alanlar, kimlikleri ile birlikte en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredilerini kullanabilirler. Ayrıca bankanın Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden de online başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz.

Enpara Kimlikle Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

ENpara.com bankası, QNB Finansbank ortaklığında kurulan ve ülkemizin ilk dijital bankasıdır. Bu bankanın şubesi olmadığı için tüm bankacılık işlemlerini online olarak yapmaktadır. Bu bankada bir hesabınız varsa, bankanın internet bankacılığını kullanıyorsunuzdur. Bu platformdan hemen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 50.000 TL’ye kadar onay alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Enpara.com bankası onay vermesi durumunda paranızı hemen hesaba atacaktır. Banka müşterisi olmayanlarda, enpara sitesinden hemen ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Enpara.com kimlikle vereceği bu kredilerde, uygun faiz oranları ile müşterilerine 3 ay ertelemeli kredi vermektedir.

Ziraat Bankası Kimlikle 50.000 TL Kredi Başvurusu

Diğer bankalara nazaran Ziraat Bankası, sadece bankadan maaş alan müşterilerine ihtiyaç kredilerini kimlikle veya online vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygunsanız 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı, diğer bankalardan daha düşük faizlerle sizlere kredi verecektir. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bankanın ayrıca internet bankacılığını kullanarak da onaylanan kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz. Ziraat Bankası kimlikle başvuru yapacağınız şube maaş aldığınız şube olmalıdır.