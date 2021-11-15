Acil Nakit İsteyenlere İhtiyacınız İçin İş Bankası ATM'den Faizsiz 6000 TL Veriyor, Anında Onay

Acil nakit ihtiyaçları için yeni çözümler var. İş Bankası yaptığı duyuru ile birlikte 6000 TL faizsiz ATM üzerinden destek vereceğini düşündü. Acil ihtiyacı olan kişiler, İş Bankası üzerinden destek alabilecekler. Bu işlemleri yapmak için bazı şartlar var. İş Bankası 6000 TL faizsiz imkana başvuru yapmak için bankanın müşterisi olmanız ve İŞ CEP uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. İş Bankası müşterisi olduğunuz dakikadan itibaren bu kampanyalara başvuru yapabilirsiniz. İş Bankası yaptığı bu kampanyalarda üstelik banka şubelerine gitmeden de işlem yapıyor. İş Bankası mobil uygulaması olan İş Cep uygulamasını telefon, tablet indirerek veya internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak başvuru yapabileceksiniz. Başvuru yaptıktan 2 gün sonra 6000 TL'ye kadar faizsiz kredi onayı alıp almadığınızı görecek ve onay alırsanız hemen hesabınıza bu para yatacaktır.

İş Bankası Kampanyası Tam Not Aldı

İş Bankası ülkemizde son zamanlarda oldukça fazla müşteri portföyüne ulaşan bankalar arasında gösteriliyor. İş Bankası üzerinden ilk defa müşteri olacak ve bu bankada düzenli kart kullanan kişilere 6000 TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Bu şekilde İş Bankası sizin acil ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. İş Bankası üzerinden acil ihtiyaçlarınız için başvuru yapmak isteyenler mobil uygulamaya giriş yaparak başvuru yapabilir. Başvuru onayı sonrasında hesabınıza yatacak olan 6000 TL İŞ Bankası ATM'si üzerinden çekilebilecek. İş Bankası mobil uygulaması, İş Bankası ATM'si ve müşteri hizmetleri ile 7 gün 24 saat başvuru yapabilirsiniz. İŞ Bankası hesabı açtığınız zaman internet bankacılığı şifresi almanız yeterli...

İş Bankası 6000 TL Destek İçin Şart?

İş Bankası verdiği 6000 TL destek faizsiz kredi için bu bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. 6000 TL'ye kadar destek kredisi alacak olan kişiler, İŞ Bankası hesabı açtıysa resmi internet sitesi üzerinden de İş cep mobil uygulaması müşterisi olabilirler. İş cep uygulaması üzerinden tüm bankacılık işlemlerini, ödemelerinizi, başvurularınızı yapabilir, hesaplarınızı istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. İş cep uygulamasına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi menüsüne girerek buradan kredi başvurusu yapabilir, hemen sonucu öğrenebilirsiniz. İş bankası ayrıca SMS ile sizlere sonucu bilgilendirecektir.