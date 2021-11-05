Kimlikle 20.000 TL ödeme yapılıyor, gelir belgesiz olarak verilecek

Acilen para ihtiyacı olan kişiler için yeni bir kampanya yapan Akbank 20 bin TL'ye kadar sadece kimlik ile kredi onayı vereceğini duyurdu. Akbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte 20.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi işlemi yapacak. Banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında kredi faiz oranlarını ve bankanın kredi başvuru şartlarını belirledi. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarını da uygun olmaları durumunda 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak 1.90 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Ayda 820 TL ödemeli Akbank kredisi

Akbank 20.000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu Kredi de 36 ay vadeye kadar işlem yaparken kredi faiz oranlarını ise 1.90 olarak belirledi. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 820 tl ye kadar aylık ödemeli 20.000 TL kredi kullanabilir.

Kredi almak istiyorsanız banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi onayı alacak olan kişiler ayrıca bu bankada hesabı varsa banka şubelerine gitmeden de akbank'ın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor.

Bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa kredi başvurusu yaptığınız zaman direkt olumsuz yanıt alırsınız.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atarak hemen bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin.

4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj 5 dakika içerisinde sonuçlanacak ve sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek. Sms ile başvuru yaptıktan sonra Bankadan gelen cevapta eğer kredi onayı almışsanız banka şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine girerek veya banka şubelerine giderek Kredi detayı hakkında bilgi alabilir veya buralardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. 444 25 25 numarasını arayarak da müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlem yapabiliyorsunuz.