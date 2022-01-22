Kimlik Numarasını Veren Emekli: 15.000 TL Ödeme Alacak! Son Dakika Sadece Kamu Bankaları Değil... Emekli olan vatandaşlar için artık özel bankalarda kampanya başlattı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 15.000 TL ödeme alabilmek için özel bankaların yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabiliyor.

Emekli vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada özel bankalar üzerinden kredi almak isteyen kişilere iki ayrı şart sunulmaktadır. Banka hesabı veya emekli maaşı hesabı başvuru yapacağınız bankada ise kredi notunu düşük olsa bile kredi Onay alabileceksiniz. Eğer emekli maaşınızı taşıyamıyorsan ız veya taşımak istemiyorsanız kredi başvurusu yapmak için banka kredi notunuz en yüksek olması durumunda emekli kredisi kullanabiliyorsunuz. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar emekli maaşlarını bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Kimlikle emekli kredisi

Sadece kimliğinizi vererek emekli kredisi kullanmak istiyorsanız Garanti Bankası qnb Finansbank Denizbank ve akbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Belirtilen bu bankalar haricinde emekli maaşınızı almış olduğunuz başka özel bankalar var ise bankanın internet bankacılığına girerek buradan kredi başvurusu yapıp yapamayacağımızı öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlar için belirtilen şartlara göre kredi onayı sunmaktadır. Garanti Bankası şubelerinden ve Garanti Bankası internet sitesi üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Qnb Finansbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan emekli SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Finansbank SMS kredisi için t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderebilir DenizBank SMS kredi için ise kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar özel bankalar üzerinden emekli kredileri Ne kullanabilir ve düşük faiz oranları ile acil ihtiyaçları için kredi alabilir.

Akbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden Akbank direkt uygulamasını kullanarak internet kredisi kullanabilir ve düşük faizli masrafsız emekli kredisi alabilir. Akbank üzerinden bu düşük faizli kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız emekli maaşınızı akbank'tan almalı veya Emekli maaşımı akBank şubelerine taşımanız gerekmektedir.