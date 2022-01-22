Airbus, Boya Savaşından Sonra Qatar Airways ile 6 Milyar Dolarlık Sözleşmeyi İptal Etti

Airbus, yeni A321neo yolcu jetlerinin 50'si için Qatar Airways ile 6 milyar dolarlık bir sözleşmeyi iptal ederek, iki şirket arasında yakın zamanda teslim edilen A350'lerin boyanmasıyla ilgili yasal bir savaşı tırmandırdı.

Qatar Airways, Airbus'ın Cuma günü açıkladığı kararı "büyük bir pişmanlık ve hayal kırıklığı meselesi" olarak nitelendirdi.

Aralık ayında, Airbus A350 uçağıyla ilgili bir dizi sorun olduğu iddia edilen Airbus, Qatar Airways tarafından Londra'da mahkemeye çıkarıldı.

Havayolu, yakın zamanda teslim edilen Airbus A350'lerin boyasının çatlayıp soyulduğundan ve uçağı yıldırım çarpmasına karşı yalıtmak için kullanılan bakır örgüyü açığa çıkardığından şikayet etti.

Boya sorununun bir güvenlik riski olduğunu iddia ederek etkilenen uçağı - 53 A350 jetinden 21'ini - yere indirdikten sonra 600 milyon dolardan fazla tazminat istiyor.

Anlaşmanın Aralık 2017'de tamamlandığı zaman 6.35 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

Qatar Airways, Cuma günü sosyal medyada, A350 uçaklarının yaralı dış görünüşünü gösteren ve havayolunun "ciddi ve meşru güvenlik endişelerinin" altını çizen bir video yayınladı.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, sorunu bağımsız olarak değerlendirdi ve herhangi bir güvenlik endişesi bulamadı.

Airbus, Perşembe günü Londra mahkemesi duruşması için hazırlanan belgelerde, Katarlı düzenleyicilerin Qatar Airways tarafından işletilen A350'leri yere indirmelerinin "makul veya rasyonel bir temeli olmadığını" söyledi

Qatar Airways'i, hava yolculuğu talebindeki koronavirüs pandemisinin çöküşü ışığında uçağı yerde tutmak kendi mali çıkarına olduğu için topraklamayı kışkırtmakla suçladı.

Qatar Airways Cuma günü yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

"Bu kusurlar yüzeysel değil ve kusurlardan biri uçağın yıldırımdan korunma sisteminin ortaya çıkmasına ve hasar görmesine neden oluyor" dedi. Airbus'ı kusurların nedenine yönelik tatmin edici bir temel neden analizi yapmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

Reuters haber ajansı tarafından yapılan bir araştırma, Katar'ın Kasım 2020'de Dünya Kupası görünümünde bir jeti yeniden boyama girişimi 980 kusuru ortaya çıkardığında endişelerini dile getirmesinden çok önce, 2016'dan bu yana en az beş başka havayolunun A350 boya veya cilt kusurları bildirdiğini gösterdi.

Airbus, gelecekteki A350'ler için yıldırım önleyici ağ tasarımını değiştirmeyi düşündüğünü söyledi, ancak yeterli yedek yıldırım koruması olduğu konusunda ısrar etti. Katar'ın güvenlik üzerinde bir kaldıraç arayarak küresel protokolleri baltaladığını söylüyor.