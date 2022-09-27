Kimlik Numarası Üzerinden 10 bin TL Üzeri Nakit Ödemesi Olacak!

Kimlik numarası üzerinden nakit ödemesi alacak olan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak hemen 36 ay vadeli kredi verecek olan banka açıklandı. Kimlik numaramız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyaya katılarak sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank tarafından başlatılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmasıyla birlikte cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi alabileceği haberi verildi. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde, acil kredi imkanından faydalanmak için SMS ile hemen başvuru yapabiliyor.

Sms ile başvuru

Sms ile başvuru yaparak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi gerekiyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriyor.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise şubelere gitmeden internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir ve onbin tele üzerinde kredileri 36 ay vadeli olarak hesaplarına yatırabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte 7 24, internet uygulaması üzerinden kredi kullanabilir.