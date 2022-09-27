Akbank hesabı olanlar dikkat etsin! Banka 3 gün süre kaldığını sosyal medyadan açıkladı! İşlem yapmanız gerekebilir...

Akbank , üzerinde hesabı olan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşıldı. Akbank hesabınızın olması durumunda, sizlerde başvuru gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalardan hemen faydalanabilirsiniz. Akbank Genel Müdürlüğü tarafından ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda 30000 TL kadar düşük faizi ve gelir belgesiz kredi alabileceği haberi verildi. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda hemen 3 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi puanına göre, vatandaşlara kredi imkanı sunarken, banka üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi notu 1400 ve üzerinde olması istenmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte de 3 gün içerisinde, şubelere gitmeden de Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında şartlara uygun olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde sizler için kullandırılacaktır. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.