Kimlik Numaranızın Son Kart Hanesindeki Sayısı 0-2-4-6-8 Olanların Hesaplarına 40.500 TL Ödeme Yatıyor! Eylül 30 Son

Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit ihtiyacınıza göre, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanyalar hakkında bilgileri sizlere, Denizbank tarafından duyurusu yapılarak paylaşıldı. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında Denizbank tarafından verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler, 30 Eylül tarihine kadar 40500 TL ödeme alabilecek.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada bireysel olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişiler için yapılacak olan bu kampanyalarda acil kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanıyor.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka kredi puanı uygun olması durumunda bankanın SMS ile vermiş olduğu, ihtiyaç kredisine katılabilirsiniz. Sms ile yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılacak ve başvurumuzu gerçekleştirdikten 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı görebileceksiniz. 40500 TL ödeme almanız durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme yaparak sizlere kredi kullandırılmaktadır.

SMS İLE BAŞVURU

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj şu şekilde olmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın daha sonra boşluk bıraktıktan sonra kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirme, kimlik numaranız üzerinden yaparak sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri mesaj ile göndermektedir.