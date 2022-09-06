Emekli maaşınızı Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası Üzerinden Alıyorsanız Dikkat: 12 Gün Kaldı Acele Edin

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için bankaların resmi internet siteleri üzerinden bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için bankaların resmi internet siteleri üzerinden bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaştı. Emekli maaş hesabınız üzerinden, 12 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz 50000 TL ihtiyaç kredisiyle ilgili bankalardan sizlere kredi yanıtı geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit ihtiyacı alacak olan kişilerin kullanabilecekleri 50000 TL, ödemeler için 12 gün kaldı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru:

Nakit ihtiyacı olan emekliler için yapılacak olan bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli, hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi hemen verilecek.

12 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizlerde Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yaptığı bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapmaktadır. Banka kredi borçlarınızı kapatmanız için de bankalar, sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı verirken, kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşını bu bankaya taşımaları durumunda emekli promosyonu ve kredili mevduat hesabı da alacağı söylendi.