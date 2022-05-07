Kimlik numaranıza göre 8000 TL en yüksek limit olarak 25000 TL ödemeler verilmeye başlandı! 8000 TL ile 25000 TL arasındaki tutarlarda ihtiyaç kredisi veren bankalar hangisi? 8 Bin TL ile 25 Bin TL arasındaki krediler için başvuru şartları nelerdir?

Ülkemizde, özellikle son birkaç yıldır ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan kişi sayısı oldukça artış göstermiştir. Bu nedenle kamu bankaları ile özel bankalar vatandaşların yaşadığı nakit sıkıntılarına yönelik olarak kredi ve promosyon seçeneklerinde çeşitli kampanyalara imza atarak vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Buna göre en sık nakit ihtiyacı olarak ortaya çıkan limitler bankalar tarafından belirlenmiş ve bu açıdan 8000 TL ile 25.000 TL arasında ihtiyaç kredisi limitleri bankalar tarafından sunulmaya başlanmıştır. Özellikle banka politikalarına uygun bir müşteri olduğunuz ve kredi puanınızın düşük olmaması halinde bu limitlerde ya da bu limit aralığında başvuracağımız kredilerde bekleme olmadan kredi onayı tarafınıza iletilmekte ve aynı gün içerisinde de, kredi tutarı banka hesabınıza aktarılmaktadır.

Özellikle kamu ve özel bankaların da bazı bankalar, kredi kampanyalarında ve uygun fiyat seçeneklerinde diğer bankalardan bir adım öne çıkabilmektedir. Bu bankalar arasında Vakıfbank, 25.000 TL’ye kadar olan acil nakit ihtiyaçlarına yönelik önemli bir kredi kampanyası başlatmış ve emekliler ile beraber sigortalı olarak çalışan kişilere de özel bir imtiyaz tanımıştır.

Vakıfbank haricinde ING Bank da benzer bir kredi promosyonda imza atarak oldukça uygun kredi faizleri seçeneğe ile istediğiniz vade planına uygun olarak ihtiyaç kredileri 25.000 TL’ye kadar olan limitlerde kullanabilirsiniz.