Akbank duyurdu! Emekliye 10 bin TL için SMS ile başvuru yapılacağı açıklandı

Akbank Emeklilere SMS ile 10.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. 10 bin TL tutarını 36 ay vade ile ve 90 gün ertelemeli olarak ödemek için neler yapılması gerekiyor, haberin devamında sunuluyor.

Akbank aracılığı ile 10.000 TL tutarındaki ödemeleri alabilmek için emeklilerinin gerçekleştirilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Buna göre eğer emekliler emekli maaşlarına Akbank üzerinden alıyor ise kredi puanları da yüksek ise bu banka üzerinden 10.000 TL ödeme alabilmeleri için başvurularını gerçekleştirebilirler. Akbank üzerinden 10.000 TL ödeme almak isteyen emekliler, SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisine yönelik başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu durumda onay alınması halinde hızlı bir şekilde bu parayı banka hesaplarını aktarabilirler. Ayrıca bu ödeme işlemlerinde ilk taksiti 90 gün ertelemeli olarak kampanya özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

Akbank tarafından yapılan kampanya durusu duyurusunda, SMS ile bu kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan emeklilerin, kredi puanlarının yüksek olması gerektiği belirtildi. Kredi puanı yüksek olan emekliler bu ihtiyaç kredisini kolay bir şekilde başvurabilir ve onaylarını alabilirler. Eğer emekliler emekli maaşlarını, Akbank üzerinden almıyorlar ise bu bankaya taşıma işlemi de gerçekleştirerek şubeler üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve 36 aya varan vade ile kredi işlemlerini başlatabilirler.

Akbank SMS Kredi

Akbank kredisi için SMS ile başvuru yapılacak ise kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını ekleyebilir ve bu mesajı da 44 25 numarasına gönderebilirler. Bu şekilde kredi başvuru işlemleri gerçekleşmiş olur.