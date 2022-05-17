Kimlik numaranıza bakın! Son hanesi 0-8 arasında olanlar 15.000 TL ödeme alıyor, 3 banka birleşti

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, 15 bin TL ödeme verileceği haberi geldi. Kimlik numaranız için hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan kredi kampanyasına katılan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi kullandırılacaktır. 3 banka tarafından başlatılan bu kampanyada kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi imkanından faydalanmaktadırlar. Nakit ihtiyacınız olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan bu bankalar üzerinden şu şekilde başvuru yapabileceksiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, iyice kimlik numaranız üzerinden sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 15000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alıp almayacağınızı kontrol ede bilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 15000 TL'ye kadar kredi onay almaları durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuz. 5 dakika içerisinde yapacak, onaylanan tutarda hızlı bir şekilde hesabınıza yatıracaksınız. En yakın banka şubesine giderek, 36 ay vadeye kadar işlem, alacağınız bu kredi kampanyasında, TC kimlik numaranıza 50 30 numarasına göndererek, Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar da kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabilecektir. Sms ile Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak. 15 bin TL kredi onayı almanız durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde hangi faiz oranlarıyla işlem yapacağını duyuracak ve bu parayı en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden kullanacaksınız.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra sizlere hızlı birşekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutara anında kullanabileceksiniz. 5 dakika içerisinde sizlere kredi onayı verecek olan Akbank Direkt uygulaması, şubelere gitmeden hesabınıza para yatıracaktır. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise Akbank üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.