EMEKLİYE MÜJDE? Son Dakika haberine göre nakit için 4000 TL ödemeler hesaplara yatıyor

Emekli olan kişilere müjdeli haber geldi. 4000 TL'ye kadar ödemeler, kendi emekli maaş hesabınıza yatmaya başladı. Devlet bankaları tarafından verilen 4000 TL, ödemelerde sadece emekli olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirerek banka üzerinden hemen ödeme alabilecek. Para ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte 4000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi olarak kendi hesaplarına bu paraları yatıracaktır.

Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak, hemen hesaplarına 4000 TL ödeme alabiliyor. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek veya mobil uygulamayı kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek de 4000 TL ve üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapıyor.

Denizbank

DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliği kendi bankasından maaş alması durumunda, başvurularına 5 dakika içerisinde yapabiliyor. Emekli maaşı, müşterileri hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, isterlerse bu bankanın SMS kredi servisini kullanabiliyor. Sms ile 4000 TL kredi başvurusu için Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen başvuru sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutar, hemen ne kadar olduğu hakkında bilgileri dms ile gönderecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek Denizbank üzerinden hemen 4000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Denizbank üzerinden ayrıca banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte Emekli Kredisi dalabiliyorsunuz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi alacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte emekli maaşı hesabı üzerinden en az limiti 4000 TL olmak üzere kredi kullanabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler başvurularını hızlı bir şekilde yaparak, hemen SMS atabiliyor. Garanti Bankası, ayrıca mobil uygulama üzerinden de işlem yaparak, kredi imkanı sağlamaktadır. Düşük faiz oranları ile birlikte 4000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.