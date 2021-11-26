Kimlik Numaranız 10.000 TL Alıp Almayacağınızı Gösteriyor, Nakit İsteyenler, Acil Para İhtiyacı Olanlar Bu Habere

Odeabank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Odeabank üzerinden 10 bin TL kredi nasıl alınır? Odeabank 10.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte nasıl kredi kullanır? Sizlere yazımızda bu bankanın kredi başvuru detayları hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen kredi de ne kadar onay aldığınızı söyleyecek ve onaylanan kredinizi de aynı gün içerisinde Odeabank üzerinden kullanacaksınız.

Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ihtiyacınız olan nakit sıkıntı giderebilirsiniz. Bu banka özellikle 10.000 TL'ye kadar yaptığı yeni kredi kampanyasında ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme ile sizlere işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bankadan hemen sonuç alabilirsiniz. Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin belirli şartlara uygun olması durumunda verdiğimiz yöntemler ile birlikte yaptığı başvurular da kredi sonucu onaylanır ve onaylanan kredilerinde anında hesaplarını atabilirler.

Odeabank 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bu bankadan kredi kullanmak isteyenler 1'den fazla yöntem ile birlikte kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Odeabank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi başvurularını yapmadan önce kredi notunu öğrenmeleri gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilerin bu banka üzerinden kredi onayı alacağını söyleyebiliriz. Diğer banka borçlarını da güncel gecikmeleri varsa bu gecikmeleri kapatarak hemen işlem yapabilirsiniz. Odeabank 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde de 36 ay vade ile işlem yapabilir. Kredi başvurusu yapacak yöntemler şu şekilde sıralanmaktadır.

SMS ile kredi başvurusu

Cep telefonuzun mesaj kısmına girerek buraya NAKİT yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra 84 44 numarasına gönderim yapın. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5 dakika içerisinde Kredi sonucu sizlere gelecektir. Onaylanan kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz.

İnternet ile kredi başvurusu

Bankanın internet bankacılığı kullanıyorsanız, Odeabank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve hiçbir şekilde bankaya gitmeden bu kredi anında hesabınıza atabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar verilen kredilerde ilk taksit ödemeniz de burada da 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

Bu iki yöntem haricinde ayrıca en yakın Odeabank şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi vererek 10.000 TL kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.