Brezilyalı Bolsonaro, COVID Seyahat Kısıtlamaları Çağrısını Reddetti

Brezilya'nın sağlık düzenleyicisi, yeni bir COVID-19 varyantının tespit edilmesinin ardından bazı Afrika ülkelerinden seyahatlerde kısıtlamalar önerdi, ancak Başkan Jair Bolsonaro bu tür önlemleri reddetti.

Düzenleyici Anvisa Cuma günü yaptığı açıklamada, uygulanması için hükümet onayına ihtiyaç duyacak olan tavsiyesinin Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Namibya ve Zimbabve'den uçuşları derhal askıya almak olduğunu söyledi.

Araştırmacılar yeni koronavirüs mutasyonunun aşıya dirençli olup olmadığını araştırırken İngiltere ve AB sınır kontrollerini zaten sıkılaştırıyor.

Bolsonaro, pandemi yönetimi nedeniyle geniş çapta eleştirildi.

Sokağa çıkma yasağına sövdü, genellikle toplum içinde maske takmayı reddetti ve aşı yaptırmamayı tercih ederken, bir Senato komisyonu geçtiğimiz günlerde aşırı sağcı başkana hükümetinin krizi idare etmesi nedeniyle suçlanmasını tavsiye etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre Brezilya, 613.000'den fazla ölümle yalnızca ABD'nin ardından virüsten dünyanın en yüksek ikinci ölüm oranına sahip.

Anvisa yaptığı açıklamada, "Yeni varyantın küresel durum üzerindeki epidemiyolojik etkisi göz önüne alındığında, önleyici bir önlem olarak Güney Afrika, Botsvana, Eswatini, Lesotho, Namibya ve Zimbabve'den tüm uçuşların derhal askıya alınmasını öneriyoruz." Dedi. .

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantın, aşıların dayandığı orijinal koronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir başak proteinine sahip olduğunu ve mevcut aşıların nasıl olacağı konusunda korkuları artırdığını söyledi.

Brezilya'nın düzenleyici kurumu ayrıca "son 14 gün içinde bu ülkelerden geçen yabancı yolcular için Brezilya'da kalma izninin geçici olarak askıya alınmasını" tavsiye etti çünkü "yeni varyant daha yüksek bir aktarılabilirliğe sahip görünüyor".

Cuma günkü Anvisa açıklamasından önce Bolsonaro, sınırları kapatmanın pek mantıklı olmadığını söyledi.

"Bu ne çılgınlık?" Bolsonaro, destekçilerine seyahatin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı sorulduğunda söyledi. “Havaalanını kapatırsanız virüs gelmez. O zaten burada.”

Başkanın yorumları, son aylarda pandeminin yarattığı tahribat azaldıkça geldi.

Brezilya'nın 213 milyon insanının yüzde 60'ından fazlası şu anda tam olarak aşılandı ve günlük ortalama koronavirüs ölüm sayısı Nisan ayında 3.000'den 200'e düştü.

Cenevre'de, Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü şimdilik yeni varyant ışığında seyahat kısıtlamalarına karşı uyardı.

Yeni varyantın keşfinden önce Rio de Janeiro sahillerine bir miktar normallik geri dönerken, şehirdeki samba okulları, geçen yıl iptal edildikten sonra Şubat ayında başlayacak olan ikonik karnaval kutlamaları için vitese geçiyordu.

Okullar, 2022'nin geri dönüş karnavalının, Rio sakinlerinin başka bir pandeminin, İspanyol gribinin yıkımından sonra hayata sevinçle yeniden kucak açtığı 1919 yılından bu yana en büyük olmasını istiyor.

O karnaval, tüm zamanların efsanevi partilerinden biri olarak tarihe geçti.

Her okulun hazırlaması gereken bir hangarının bulunduğu devasa liman bölgesi avlusu “Samba City”de marangozlar, kaynakçılar ve kostüm tasarımcıları tam gaz çalışıyor.