Kimlik Kartı Son Rakamına Bakan, 75000 TL Ödeme Alıyor! 0-2-4-6-8 Numaralarına Bugün Sabah Başladığı Açıkladı

Tc kimlik numarası üzerinden 75000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, bugün sabah itibariyle başvurularını yaparak, hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabileceği açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 75000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu tutar, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden 75000 TL'ye kadar ödeme alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandı. Denizbank, Yapı Kredi Bankasi ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler 24 ay vadeli 75000 TL ihtiyaç kredisi, istedikleri zaman başvuru yaparak kullanabilmektedir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedir. Denizbank üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden yapacakları ödemeler ile birlikte kredi başvurularını hemen aynı gün içinde yapabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını hemen aynı gün içinde hesaplarına yaparak ödemelerini gerçekleştirebileceği haberi geldi. Denizbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemesi verebilmesi için internet bankacılığını kullanmasını istemektedir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi başvurularını SMS ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabiliyor. Tc kimlik numaranıza göre, 75000 TL'ye kadar kredi alabileceğiniz bu banka üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alacak ve onaylanan krediyi bankalara giderek hemen kullanabileceklerdir.

Akbank

Akbank üzerinden TC kimlik numaranıza göre, 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanarak, hafta sonu olsa bile kredi başvurusu yapabiliyor. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi işlem sonucu veriliyor, onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplara, Akbank Direkt uygulamasıyla yatırılıyor.